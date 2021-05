Cum l-a dezamăgit Andreea Esca pe tatăl ei. Decizia pe care a luat-o vedeta de la Pro TV înainte să devină celebră

Una din cele mai populare prezentatoare de știri, Andreea Esca, ar fi avut cu totul alt drum dacă nu ar fi intervenit providența. Venită dintr-o familie modestă, tânăra Andreea avea deja parcursul profesional stabilit. Numai că, vorba românească, planul de-acasă nu se pupă cu cel din târg. Andreea Esca și-a ales un alt drum, spre dezamăgirea familiei.

Imediat după Revoluția din 1989, tânăra Andreea Esca era pregătită să dea la ASE. Se pregătise intens pemtru a deveni economist, sau contabil. Numai că providența i-a îndreptat pașii spre cu totul altceva. Viitoare vedetă PRO TV decidea să intre la Școala Superioară de Jurnalism, ca mai apoi să meargă la CNN.

Ca și acum, și atunci celebrul canal de știri CNN avea una din cele mai bune școli de jurnalism, ”Center of Independent Journalism”. După absolvirea cursurilor prima sa întâlnire directă cu camera de luat vederi se întâmpla la SOTI.

Printre primele canale de televizune private la acel moment, SOTI avea să devină rampa de lansare a Andreei Esca. Au trecut mai bine de 27 de ani de când tânăra prezentatoare a devenit imaginea PRO TV. Dar, deși face ceea ce-i place, familia ei nu a fost mulțumită de această alegere, în special tatăl vedetei, Dumitru Esca.

Severitatea tatăului, Dumitru Esca, s-a văzut și atunci când el i-ar fi ales drumul în viață, acela de a intra la ASE. Numai că rebela Andreea Esca a decis altfel, ajungând astăzi să fie una din cele mai apreciate și premiate prezentatoare tv. La momentul alegerii facultății Dumitru Esca a fost foarte supărat pe fiica sa, neînțelegând rostul facultății de jurnalism, și implicit alegerea fiicei sale.

”Am dibuit-o să văd ce îi place. Și am văzut că nu prea îi plac multe. Atunci tocmai venise Revoluția și zic «Du-te la economiști acolo, la ASE» Și s-a dus! S-a dus unde i-am spus, dar nu a intrat.

Am fost supărat până am văzut că și-a făcut loc după aia la o facultate de Jurnalism. Nu eram încântat. Mai erau și alte secții pe acolo și am crezut că se duce la altă secție. Ea s-a dus unde a vrut și după aia am susținut-o.”, a dezvăluit tatăl Andreei Esca.