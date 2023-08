Cum îți dai seama din ce lemn e făcută mobila. Detaliile la care trebuie să fii atent ca să nu fii păcălit

Dacă v-ați mutat la casă nouă și vreți să achiziționați mobilă de calitate, trebuie să știți prima dată ce cumpărați. Așadar, ca să nu luați țeapă când vă amenajați locuința, trebuie să știi cum îți dai seama din ce lemn e făcută mobila. În prezent, există două mari categorii de lemn pentru mobilier: cel de esență moale și cel de esență tare. Haideți să le analizăm pe rând!

Achiziționarea mobilierului pentru casă este procesul cel mai așteptat de proprietari, după ce renovarea a fost una lungă și anevoioasă. Specialiștii ne recomandă să alegem mobilier de calitate, de lungă durată. Investiția în mobilier este una semnificativă, așa că trebuie să știți din ce lemn e făcută mobila!

Majoritatea cumpărătorilor doresc să aibă în propria casă un mobilier fabricat din lemn. De regulă, piesele de mobilă din lemn sunt rezistente, au un aspect spectaculos, sunt ușor de întreținut, dar puțini știu cum poate fi recunoscută mobila din lemn de calitate. Iată câteva sfaturi care vă vor ajuta atunci când doriți să vă mobilați propria locuință! Există două tipuri de lemn, din esență moale și tare. Dar haideți să le luăm pe rând!

1. Lemnul din esență moale

O piesă care are multe adâncituri și zgârieturi este din lemn de esență moale. Pentru mobilă se folosesc bradul, pinul, sequoia și cedrul.

Pinul

Dacă mobilierul este creat din lemn de pin, acesta ar trebui să aibă culoarea galbenă, textura netedă și o abundență de noduri. În caz contrar, dacă mobila este deteriorată și pătată, este mai greu de identificat tipul de lemn după culoare. Finisajul cel mai folosit pe acest tip de lemn este cel cu ulei sau ceară. De obicei, lemnul de pin se folosește la realizarea mobilierului rustic de interior, precum mese și comode.

Cedrul

Lemnul din cedru are nuanțe de roșu, o textura fină și miros unic, dulce. Acest tip de lemn se folosește pentru producerea mobilierului de exterior, datorită rezistenței sale la intemperii. Lemnul de cedru nu este ușor de prelucrat, așa că poate costa destul de mult.

Sequoia

Lemnul din sequoia are nuanțe de roșu închis și o textură încrețită. Culoarea lui poate trece de la nuanțe maronii roșiatice la cele de maro închis. Se aseamănă cu cedrul, dar este mai închis la culoare. Acest tip de lemn se folosește pentru mobilierul de exterior, deoarece este foarte rezistent.

Bradul

Mobila din brad este de esență moale, are culoarea maro deschis, cu fibră densă și uniform texturată. Granulația acestui tip de lemn este de obicei foarte subtilă și are noduri în inelele de creștere. De regulă, bradul este folosit pentru corpuri mai ieftine. Se prelucrează foarte ușor, dar nu are o rezistență sporită la atacul insectelor.

2. Lemnul din esență tare

Mobila din lemn de esență tare se recunoaște prin granulația mai aspră și mai poroasă, care se simte imediat la mână. Lemnul de esență tare destinat mobilierului provine din stejar, nuc, frasin, fag, mahon, paltin etc. În schimb, arțarul, care este din lemn de esență tare are textura netedă, la fel ca la rășinoase.

Stejarul

Mobila făcută din lemn de stejar se distinge ușor prin granulația dreaptă, nuanțe de maro deschis și inelele de creștere vizibile. În plus, mobila din stejar se simte poroasă la atingere. De regulă, stejarul roșu, dar și stejarul alb sunt folosiți pentru crearea mobilei pentru birouri și butoaie.

Arțarul

Este galben și are o textură aparte, este fină și se simte ușor la mână. Lemnul acestui copac se utilizează des pentru mobilieril de interior. Mesele și scaunele din living sunt făcute adesea din arțar. Lemnul de arțar are o rezistență mare la abraziunea de la șoc. Se poate utiliza pentru crearea de podele, blaturi, piste de bowling sau chiar instrumente muzicale. De asemenea, lemnul de arțar este rigid, dur și foarte greu.

Nucul

Nucul se poate identifica ușor prin culoarea maro închis sau maro ciocolatiu. Cel mai folosit tip de nuc în industria mobilei este nucul negru, care are dungi de violet sau negru printre fibrele maro închis.

Trebuie să știți că, dacă lemnul provine de la un nuc tânăr, acesta poate avea inele de creștere galben pal, care contrastează cu inelele de creștere închise la culoare. Lemnul din nuc este foarte scump și se folosește pentru mobilierul de lux.

Frasinul

Lemnul de frasin este bej sau maro foarte deschis. Frasinul se confundă ușor cu stejaul, însă nuanțele de maro sunt mai puțin prezente în cazul frasinului. În plus, lemnul de frasin nu are niciodată nuanțe de roșu. În plus, de reținut că lemnul de frasin are capacitatea de a prelua șocurile puternice.

Mahonul

Lemnul din mahon de esență tare are nuanțe de roz sau maro-roșcat, cu textură netedă. Mahonul are o granulație fină, cu foarte puține noduri. Lemnul de mahon este durabil, rezistând la umflare, contragere și curbare.