Cum îți dai seama că gemul de prune e fiert exact cât trebuie – testul linguriței

Horoscop tarot pentru săptămâna 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
31 aug. 2025 | 11:51
de Ana Trotea

Gemul de prune este una dintre cele mai iubite conserve pentru iarnă, datorită gustului său dulce-acrișor și aromei inconfundabile. Totuși, una dintre cele mai mari provocări atunci când îl prepari acasă este să știi exact cât trebuie fiert.

Dacă îl lași prea puțin, gemul poate rămâne prea lichid și se poate strica repede. Dacă îl fierbi prea mult, riști să capete o textură prea densă sau chiar să se caramelizeze excesiv.

Există însă un truc simplu, cunoscut drept testul linguriței, care te ajută să afli momentul perfect pentru a opri focul.

Cum funcționează testul linguriței

După ce gemul de prune a fiert cel puțin 1-2 ore, poți începe să verifici dacă are consistența potrivită. Iată pașii simpli:

  1. Ia o linguriță de gem fierbinte și pune-o pe o farfurioară rece.
  2. Lasă gemul să se odihnească 1-2 minute la temperatura camerei.
  3. Înclină farfuria:
  • Dacă gemul curge repede, înseamnă că mai trebuie să fiarbă.
  • Dacă gemul curge lent, în picături groase, înseamnă că are textura perfectă.
  • Dacă gemul nu curge deloc, înseamnă că este prea fiert și va avea o consistență foarte densă.

Acest test simplu te ajută să obții un gem bine legat, care își păstrează aroma și culoarea naturală.

Alte trucuri utile pentru un gem de prune perfect

  • Amestecă constant pentru a evita lipirea prunelor de fundul vasului.
  • Folosește oală cu fund dublu, care distribuie uniform căldura.
  • Adaugă zeamă de lămâie spre final pentru a păstra culoarea intensă și pentru a ajuta la legarea gemului.
  • Dacă îți dorești un gem mai aromat, poți adăuga scorțișoară, vanilie sau nuci.

Cum depozitezi corect gemul de prune

După ce gemul este gata, pune-l fierbinte în borcane sterilizate și închide-le bine. Întoarce borcanele cu capacul în jos pentru 10-15 minute, apoi lasă-le să se răcească. Păstrate într-un loc răcoros și uscat, acestea rezistă perfect până la iarnă.

Cum obții un gem mai gros și mai aromat

Dacă vrei un gem de prune cu o textură mai densă, poți fierbe prunele mai mult timp la foc mic și poți adăuga mai puțin zahăr. Un alt truc este să lași fructele să se scurgă peste noapte, pentru a elimina excesul de lichid. De asemenea, dacă vrei o aromă mai intensă, poți combina prunele cu vanilie, scorțișoară sau chiar coajă de lămâie. Rezultatul va fi un gem gustos, parfumat și mai sănătos.

Testul linguriței este metoda cea mai simplă și sigură prin care îți poți da seama dacă gemul de prune este fiert exact cât trebuie. Astfel, te asiguri că obții un preparat delicios, cu textură perfectă, care va rezista luni întregi în cămară. Respectând câteva reguli simple, poți prepara un gem aromat, natural și sănătos, care îți va aduce gustul copilăriei în mijlocul iernii.

