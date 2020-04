Cum îndepărtezi și dezinfectezi corect o mască de protecție. Atenție la aceste greșeli

Un medic specialist ne învață cum să îndepărtăm și să dezinfectăm corect o mască de protecție, extrem de utilă în timpurile pe care le trăim. Coronavirusul a băgat în carantină orașe și chiar țări întregi, iar masca de protecție a devenit indispensabilă. Și în România masca de protecție a devenit obligatorie în mai multe orașe, iar numărul acestora crește de la o zi la alta.

Iată cum îndepărtezi și dezinfectezi corect o mască de protecție

Numărul mic de măști puse în vânzare în România ne face să purtăm o mască pentru mai mult timp, ceea ce ne expune foarte mult la infecția cu coronavirus. Și prețul este un impediment major pentru mulți dintre români, mai ales că prețul măștilor de protecție a explodat în ultimele luni. Dacă înainte o mască de protecție se putea cumpăra cu 80 de bani de la orice farmacie, acum de-abia se mai găsesc cu 8 lei bucata. Așadar, românii fac tot posibilul să poarte cât mai mult timp o mască de protecție.

Medicul Gabriel Gurguţă, specialist în boli infecţioase, a spus pentru Antena 3 care sunt pașii pe care trebuie să-i urmăm pentru a îndepărta şi dezinfecta corect o mască de protecţie. Trebuie să avem grijă să nu ne expunem și mai mult riscului.

”Spălarea ar trebui făcută la fel ca şi mâinile, cu apă caldă şi săpun. Săpunul are această proprietate, de a neutraliza virusul. Spălarea ei se poate face şi cu detergent, clătirea trebuie să fie foarte bună, pentru că nu vrem ca atunci când o refolosim să avem particule de detergent.

Dacă este posibil să o expunem la aburi fierbinţi, ar fi şi mai bine. În clipa în care au venit noile reglementări am experimentat şi am zis, hai să văd şi eu cum poate fi reutilizată o mască de protecţie şi am încercat întâi cu fierul de călcat. Primul lucru a fost să lipesc masca de fierul de călcat, pentru că nu am reglat bine temperatura şi s-a topit instant.

”Trebuie să scăpăm de obiceiul de a ne pune mâna pe faţă”

Purtarea măştii îşi pierde toate beneficiile în clipa în care fumăm, pentru că ţigara este cel mai uşor de contaminat. Partea ţigării care intră în gură va fi atinsă cu degetele (…) Masca nu trebuie atinsă, nu trebuie manevrată, manipulată.

Trebuie să scăpăm de obiceiul de a ne pune mâna pe faţă. Noi folosim această mască, nu doar pentru a ne proteja de aerosoli, dar inclusiv de germenii de pe mâini pe care îi luăm de pe suprafeţe”, a explicat doctorul Gabriel Gurguţă.