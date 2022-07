Cum îl laudă Andreea Marin pe Radu Ștefan Bănică. Ce relație are vedeta cu fiul fostului ei soț

Andreea Marin și Radu Ștefan Bănică au o relație foarte bună, bazată pe respect reciproc, afecțiune și încredere. Fosta Zână a Surprizelor și fratele fiicei sale, Ana Violeta, se bucură unul de compania celuilalt și mereu găsesc un prilej de a se lăuda reciproc. Ce spune vedeta de televiziune despre fiul fostului ei soț.

La Gala Atipic Beauty 2022 ce a avut loc în Capitală, în urmă cu o lună de zile, Andreea Marin a avut numai cuvinte de laudă de adus la adresa lui Radu Ștefan Bănică, fiul fostului ei soț.

Prezentatoarea TV îl știe pe fratele fiicei sale, Violeta, de pe vremea când tânărul avea doar câțiva anișori, mărturisind că este mândră de educația primită și de felul în care s-a maturitzat într-un adevărat cavaler.

Radu Ștefan Bănică a acceptat cu bucurie invitația de a defila pe podiumul evenimentului organizat de Andreea Marin, la sfârșitul lunii iunie, anume Gala Atipic Beauty 2022.

„Am fost invitat de către Andreea, am primit invitația cu multă bucurie, sunt fericit că pot face parte dintr-un asemenea eveniment, foarte frumos, foarte elegant, foarte inspirațional, până la urmă despre asta este vorba: să ne inspirăm unii de la alții.

Am avut momentul meu de deschidere: o poezie și voi defila împreună cu Mihnea. Am fost spectator la Gala Atipic Beauty în 2019, acum am onoarea să fiu de cealaltă parte a scenei.”, a spus fiul artistului pentru sursa citată.