Cum frăgezești corect varza dulce, de fapt. Secretul celor mai pricepuți bucătari

Varza călită este unul dintre cele mai apreciate preparate din România. Dacă obișnuiești să gătești acest fel de mâncare, ar trebui să știi un truc pentru a o face mai fragedă.

Cum frăgezești corect varza dulce, de fapt

Varză călită iese extrem de gustoasă dacă folosești varză dulce, nu din cea murată, însă uneori poate să nu fie atât de fragedă, lucru care face ca preparatul să nu fie atât de delicios.

Radu Anton Roman, mastrul gastronomiei românești a dezvăluit în cartea Bucate, vinuri și obiceiuri românești, cea mai bună rețetă pentru varză dulce.

Autorul nota în această carte un secret important legat de varză, pe care cu siguranță o să îl pui în practică ori de câte ori vei găti acest preparat.

Pentru început, ar trebui să iei în considerare că e nevoie să folosești o varză tânără și fină. Apoi, trebuie să folosești ulei de floarea soarelui și puțină grăsime, astfel încât varza să iasă fragedă și delicioasă.

Iată rețeta de varză călita a lui Radu Anton Roman:

3 linguri untedelemn

2 morcovi

sare

piper

paprica

1 lingură pastă de roșii

2 legături de mărar

200 ml supă de pasăre

200 g iaurt

200 g carne albă de pasăre

1-2 cârnați

100 g măduvă de vițel

6 verze potrivite și tinere

Mod de preparare varză călită:

Se taie varza în câte patru și se toacă fin de tot. Carnea se taie în cubulețe, iar cârnații în feliuțe, în timp ce morcovii se dau prin răzătoare.

Uleiul se încinge într-o cratiță și se pune în el varza și morcovul, paprica, piper și apoi se stinge cu supă.

Se adaugă carnea, cârnații, măduva, pasta de roșii și puțină sare. Se lasă la gătit timp de 30 de minute.

Se toacă mărunt mărarul și se presară pe deasupra. Când varza este gata, se servește cu iaurt și mărar deasupra.

Ca să obții o varză fragedă, se taie fideluță și se freacă bine cu sare grunjoasă. Apoi se lasă la odihnit 15 minute și apoi se spală cu apă rece.

Varza călita are doar 30 de calorii pentru suta de grame, așa că este ideală în diete hipocaloricce. În plus, conține vitamina K, C, B6, dar și alte vitamine și minerale.

Legumele crucifere precum varza conțin mulți antioxidanți diferiți care s-au dovedit a reduce inflamația cronică. De fapt, cercetările au arătat că o dietă bogată în legume crucifere reduce anumiți markeri de sânge ai inflamației.

Sursa foto: Alandalicious