Cum frăgezești carnea de miel pentru friptura perfectă. Secretul știut de gospodine

Cum să pregătești familei și celor dragi o friptură de miel fragedă și delicioasă? Există un secret pentru acest tip de carne care este mai pretențios decât altele. Ce secret știu gospodinele?

Secret pentru masa de Paște. Cum să ai preparate de miel fragede?

Carnea de miel este puțin mai pretențioasă decât alte cărnuri. Aceasta este des consumată de români în special la masa de Paște, deși unii dintre ei o preferă și cu alte ocazii. Este considerată o delicatesă, astfel că este prezentă în preparate care mai de care mai speciale la evenimente.

Ca orice carne roșie, cea de miel are și ea un conținut ridicat de zinc, fier și seleniu, minerale esențiale care contribuie la o funcționare bună a organismului. Alte beneficii importante ale consumului ei vine din dreptul acizilor Omega 3 și complexului de vitamine B.

Cum să scapi de mirosul deranjant?

Un lucru îngrijorător pentru mulți este eliminarea mirosului, dar procesul este simplu și constă în câțiva pași:

-Portioneaza carnea in bucati subtiri, iar apoi spala-le pe rand, sub un jet puternic de apa;

-Indeparteaza cu ajutorul cutitului pielitele, resturile de grasime si zgarciurile carnii;

-Taie cateva lamai in jumatati si freaca-le bine de fiecare dintre partile bucatilor de carne;

-Lasa carnea sa se odihneasca intr-un recipient cu apa, timp de 3-4 ore, astfel incat grasimea care a mai ramas sa se ridice la suprafata;

-Clateste carnea cu atentie, pentru ultima oara.

Pentru ca mâncărurile să îți iasă fragede, trebuie să îmblânzești puțin asprimea fibrelor din carne. Te ajută să freci bucățile proaspăt tăiate cu sare grunjoasă preț de câteva minute, după care să le clătești din nou cu apă. Marinarea este și ea un pas foarte important pentru ca preparatele să fie mai fragede, iar gustul să se poată simți din plin.

Ingrediente pentru baiț:

ceapa;

usturoi;

cimbru;

sare, piper macinat;

vin rosu demisec.

Ce preparate preferă românii?

Pastramă de miel:

1 kg de carne de miel;

100 ml de vin alb demisec;

4-5 foi de dafin;

1 lingurita de piper boabe;

200 g de pasta de tomate;

1 capatana de usturoi;

sare, piper si busuioc dupa gust.

Coaste de miel la cuptor:

10 cartofi;

10 rosii cherry;

100 g de masline Kalamata;

8 coaste de miel;

o capatana mare de usturoi;

sare si piper, dupa gust.

Miel la ceaun:

2 kg de carne de miel;

800 g de rosii (intregi sau cubulete);

400 ml de ulei;

6 ardei grasi;

1 ardei iute;

5 cepe;

1 capatana de usturoi;

5-6 foi de dafin;

marar;

patrunjel;

cimbru;

sare, piper si boia dupa gust.

Drob de miel:

1 kg de ficat, rinichi, plamani si inima de miel;

2 cepe;

4-5 fire de usturoi verde;

1 lingurita de tarhon;

6 fire de ceapa verde;

6 oua;

2 linguri de smantana;

2 linguri de pesmet;

piper si sare, dupa gust.