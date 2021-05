Cum faci scrijele de fructe, fix ca la bunica acasă. Truc genial venit tocmai din Moldova

Trei antreprenori din Iași s-au decis să ducă mai departe gustul tradițional al fructelor coapte la cuptor ca pe vremea bunicii.

Astfel, inițiatorul Bogdan Ghineț a lucrat aproximativ un deceniu în domeniul implementării proiectelor cu fonduri europene și naționale. Stabilit în Iași după ce a absolvit studiile universitare, este unul dintre cei trei asociați care, la granița dintre județele Iași și Vaslui dezvoltă o afacere cu fructe feliate și deshidratate și deshidratate, denumită ”scrijele de mere ca la bunica”. Ele reprezintă de fapt o întoarcere la gustul din trecut.

După ce a umblat prin lume vreme de mai mulți ani, venind în contact cu domeniul implementării proiectelor cu fonduri europene și naționale, acesta a realizat că fructele și legumele românești sunt exportate numai ca materie primă, iar fructele deshidratate se găsesc numai în cuptoarele bunicilor. Și așa s-a hotărât să devină antreprenor.

„În urma unor evenimente la care am participat în calitate de consultant pe fonduri europene, am identificat o oportunitate în zona de procesare a fructelor, deoarece, în România, etapa de procesare este omisă de foarte mulţi fermieri care deţin livezi. Am considerat că este oportun să dezvolt acest domeniu şi această idee”, a spus Bogdan Ghineţ, potrivit adevărul.ro.