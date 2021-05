Cum faci corect varza murată de vară. Ingredientul secret ca să iasă perfect

Cultura de varza ocupă locul doi din totalul suprafețelor cultivate cu legume din România. Varza se poate cultiva și pe terenuri slab calitative, fiind oportunitate pentru agricultori.

Cum faci corect varza murată de vară

Varza se poate consuma în toate anotimpurile și este un deliciu. Însă varza se poate mura și vara, nu doar târziu în toamnă, iar rețeta v-o dezvăluim noi. Ai nevoie de ingrediente ca:

o varză albă

morcov

sfeclă roșie

mărar+semințe de mărar

sare (o lingură pentru fiecare litru de apă)

frunze de țelină verde, opțional

Mod de preparare

Varza se taie peștișori, sfecla se dă prin răzătoare, morcovul se taie rondele, dar poate fi dat și el prin răzătoare. Apoi, se amestecă totul într-un castron mai mare, se pun în borcan mărarul și frunzele de șelină, apoi varza amestecată cu sfecla și cu morcovul. Deasupra se pun frunzele de țelină și mărar, dar și o felie de sfeclă, așa, ca un capac.

Apoi, apa caldă se amestecă cu sarea, se toarnă în borcan până ce se acoperă conținutul și se acoperă cu o folie, după care se pune un capac. Borcanul se pune la soare vreo două zile, apoi încă o zi sau două în casă, la căldură, apoi la frigider.

Beneficiile consumului de varză

Varza reprezintă un aliment versatil, care o aromă subtilă, ușor de preparat și de asezonat. Ea se consumă crudă, în salate, dar și murată și preparată sub formă de mâncăruri tradiționale precum sarmale, varză călită, ciorbe și supe.

De asemenea, varza este un aliment extrem de benefic pentru organism. Ea este bogată în fitonutrienți, antioxidanți, vitamine și minerale. Are substanțe active precum vitamina C, vitamina A, vitamina K, glutamină, acid folic, acid lactic, betacaroten, vitaminele B1, B6 și B9, vitamina E, calciu, sodiu, potasiu, fier, fosfor și iod. Varza are chiar mai multă vitamina C decât portocalele și deci mulți antioxidanți, care elimină toxinele din organism, dar și excesul de apă. Ea aduce beneficii nu doar siluetei, dar și rinichilor, ficatului și sistemului digestiv. În plus, varza și-a și-a dovedit efectele benefice în cancerul de sân și de colon.

În plus, sucul de varză se recomandă și în tratarea ulcerului, datorită efectului antiinflamator al glutaminei din compoziție.

Varza reduce stresul, oboseala și previne apariția bolilor degenerative precum Parkinson și Alzheimer. Ea mai stimulează și circulația sângelui și îmbunătățește starea de spirit semnificativ. Nu e de mirare că unii dintre specialiști o recomandă în tratamentul depresiilor ușoare.