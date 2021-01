Cum face Misty bani în pandemie, de fapt. Pasiunea secretă a devenit meserie în 2021

Misty, pe numele său real, Alexandra Pavel, a decis să se reprofileze. Cu toate că iubește muzica, aceasta a spus pentru Impact.ro că intenționează să-și deschidă un cabinet de logopedie.

Misty nu-și mai dorește o carieră intrenațională în muzică, ci visează la altceva. De când a devenit mămică, aceasta a realizat că nu poate sta departe de fiica ei. Proaspăt absolventă a facultății de Psihologie, din cadrul Universității ”Titu Maiorescu”, aceasta și-a dat seama că are chemare către domeniu și că nu ar strica să își facă și un rost în acest domeniu.

„Iubesc muzica și nu aș renunța niciodată la pasiunea mea, nu definitiv. Însă este clar că va fi mai mult un hobby, ceva pe planul doi, pentru că vreau foarte mult să fiu lângă copilul meu cât mai mult. Mi-am dat seama că sunt atrasă de domeniul psihologiei și tocmai de aceea am și urmat o facultate de profil. Am dat licența iar acum mai am de urmat o specializare, doar că nu m-am hotărât 100% ce vreau. Sunt în dubii între logopedie și terapie cognitiv comportamentală. Vreau sa am cabinetul meu și să practic, pe lângă muzică. Și acolo am de gând să revin, am mai multe melodii pregătite, dar să se termine cu pandemia asta”, a declarat Misty, în exclusivitate pentru Impact.ro.