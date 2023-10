Cum eşti păcălit la raft, în magazinele din România. Un client Kaufland a postat totul pe internet: „Politică infernală de prețuri”

Valul de scumpiri afectează din ce în ce mai mulți români. Anumite produse care, în trecut, erau accesibile oricui au ajuns să coste o avere. Acest lucru a fost constatat de un prahovean, care a mers să cumpere un simplu macrou. Odată ajuns la raft, acesta a avut parte de o adevărată surpriză. Ce preț avea acesta?

Pentru mulți, macroul are gustul copilăriei. Acesta le reamintește de vremurile în care sloganurile precum ”Nicio masă fără pește”, apăreau peste tot, atât pe trenuri cât și pe zidurile fabricilor și uzinelor comuniste. Odată ajuns la raft, prahoveanul a vrut să cumpere jumătate de kilogram de macrou afumat. Pentru acest produs, prahoveanul trebuia să scoată din buzunar nu mai puțin de 116,975 lei.

Cei care-și doresc să cumpere un kilogram, vor trebui să achite 233,95 lei. Astfel, acest sortiment de pește a ajuns să coste mai scump decât de altele, precum, somon sau ton.

La raft, există și alternative mai ieftine. Românii mai pot găsi macrou afumat la 53,90 lei kilogramul dar și la 34,99 lei. Cu toate acestea, un articol din presa locală a scos la iveală faptul că cel mai ieftin sortiment de macrou este expirat de o zi. Astfel, la preț întreg ar fi costat 49,99 lei.

Între cele trei tipuri de pește, este o singură diferență și anume țara de proviniență. Se pare că cel mai scump sortiment de pește este din Irlanda, iar cel fără cap este din Norvegia. În încheiere, prahoveanul e de părere că politica acestui lanț de magazine în ceea ce privește prețurile este una nedreaptă. În urma acestor scumpiri, peștele, un aliment de bază devine din ce în ce mai neaccesibil.

„Ce are peștele în plus? Ei bine, are aceste grăsimi monosaturate și polisaturate, cu atât mai mulți prezenți dacă peștele este de apă rece și, culmea, dacă peștele este mic. Sardina este mai bogată în Omega 3 decât somonul. Omega 3 vine din iarbă și din alge, deci peștele mic care mănâncă alge este mai bogat în Omega 3 decât peștele mare care are nevoie de pești mici ca să strângă o concentrație de Omega 3. Grăsimile acestea extrem de valoroase, Omega 3 este cel mai bun agent antiinflamator și face bine de la creier până la piele și sinteza de hormoni, apropo de adolescențși și copii care au nevoie de grăsime pentru a sintetiza hormonii.”