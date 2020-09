Cum cureți tava arsă de mâncare. Secretul pe care trebuie să-l afle toate gospodinele

După ce faci friptură sau nu ești îndeajuns de atent la prăjitură ori ai greșit ceva la compoziție, aceasta se lipește. Iar dacă până atunci ai avut o zi perfectă…din acel punct încolo, tava ta compromisă îți va aduce multe energii negative. Aceste arsuri sunt unele dintre cele mai dificil de îndepărtat, așa că, de multe ori, tentația de a renunța la tavă înainte de a încerca să o cureți este mare. Pentru a ne păstra bunurile în dulap există, totuși, câteva trucuri.

Tava arsă de mâncare, o corvoadă. Secretul gospodinelor pentru o curățare profundă

Argilă și detergent lichid

5 linguri de argilă albă

detergent pentru vase

Pune argila într-un bol și adaugă câteva picături de detergent de vase. Amestecă bine până obții o pastă groasă, apoi folosește pasta rezultată pentru a freca bine tava.

Oțet și bicarbonat de sodiu

Acidul acetic din oțet este excelent pentru îndepărtatea petelor de arsură, așa că este aliatul nostru în astfel de condiții. Stropește bine cu oțet părțile arse ale tăvii, apoi lasă să acționeze timp de cinci minute. Dacă este nevoie, mai poți adăuga oțet, pentru ca părțile arse ale țăvii să fie îmbibate în acest lichid. După acest pas, presară bicarbonat de sodiu din abundență. Lasă tava să mai stea timp de 10 minute, apoi îndepărtează arsura cu un burete abraziv. În final, clătește foarte bine și, dacă este nevoie, repetă procesul de curățare.

Lămâie și sare

Umple tava cu pricina cu apă, adaugă trei lămâi tăiate felii și 4-5 linguri de sare, apoi pune totul la cuptor, până când apa începe să fiarbă. Stinge focul cuptorului și lasă tava acolo, peste noapte. Efectul lămâii și al sării formează o echipă excelentă în îndepărtarea arsurii. A doua zi, scurge apa din tavă și curăță cu un burete resturile de arsură rămase.

Românii fac dezastru ecologic. Se aruncă prea multă mâncare

Statisticile arată că românii aruncă 6 mii de tone de mâncare la gunoi în fiecare zi. Anual, un român aruncă circa 192 de kilograme de alimente. Statisticile UE arată că România ocupă locul 9 în ceea ce privește risipa alimentară. Anual, sunt aruncate 2,2 milioane de tone de alimente la nivelul întregii țări.

Dezastrul ecologic ar putea fi evitat dacă am cumpăra cât am avea nevoie și am folosit ce am avea în frigider înainte ca termenul alimentelor să expire. De cele mai multe ori, sunt aruncate alimente care mai pot fi refolosite sau transformate în rețete gustoase.