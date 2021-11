Cum cumpăra Raluca Bădulescu droguri. Detalii uluitoare din dosarul ‘Cocaina pentru VIP-uri’

Raluca Bădulescu a fost prinsă sedată la volan. Polițiștii i-au făcut dosar penal după ce testul anti-drog a ieșit pozitiv.

Vedeta Kanal D a consumat substanțe interzise, apoi s-a urcat la volan. Conform oamenilor legii, jurata Bravo, ai stil! consumase benzodiazepine, o substanță care se găsește în medicamente anti anxietate sau somnifere.

Până la acest moment, Raluca Bădulescu nu a oferit niciun punct de vedere cu privire la incident.

În 2014, ea a fost implicată în dosarul Cocaina pentru VIP-uri. În anchetă, un dealer de droguri povestea cum vedeta Kanal D se droga.

În urmă cu aproape 7 ani, mai multe vedete au fost implicate într-un dosar cu droguri. Vasile Ciobanu, supranumit dealerul vedetelor, a dezvăluit amănunte despre obiceiurile persoanelor cunoscute din România de a consuma substanțe interzise.

Una dintre cele mai cliente fidele, conform acestuia, ar fi fost chiar Raluca Bădulescu, care solicita cocaina doar acasă și cumpăra mereu în jur de 7-8 grame.

„Un prieten de-al meu i-a dat numarul de telefon si am fost sunat chiar de ea. M-am intalnit cu ea, o stiam de la televizor. Cand am vazut ca vine ea, am zis wow.

Si ea mi-a spus… mi-a zis prietenul meu ca ai ceva foarte bun. Era vorba de cocaina. Si mi-a zis ca vrea si ea”,, declara dealerul vedetelor pentru cancan.ro.