Cum cerea Andreea Esca bani străinilor pe stradă când era mică: ‘Așa disperată eram’

Pe 27 ianuarie, Cătălin Măruță a împlinit vârsta de 44 de ani, iar una dintre invitatele sale speciale a fost celebra lui colegă de trust Andreea Esca. Jurnalista i-a transmis toate cele bun prezentatorului TV și i-a adus, în cadou, un bol cu faimoasa ei salată de vinete, un deliciu adorat de toți prietenii știristei. La un „pahar de vorbă”, Andreea Esca i-a povestit lui Cătălin Măruță cum le cerea bani oamenilor, pe stradă, în tinerețe, pentru a da un simplu telefon.

Andreea Raicu i-a povestit lui Cătălin Măruță despre aventurile sale în Thailanda, acolo unde diva s-a relaxat fără telefon timp de 10 zile, lucru care i-a surprins pe telespectatorii emisiunii.

„Aveam nevoie să mă întorc la mine și fără să mă intereseze informatii despre alții. Nu am făcut nici multe poze. Am fost în Thailanda. Am avut doar un telefon prin care comunicam cu mama mea, sa nu creadă că am innebunit, că am dispărut, dar nicio aplicație pe el.

Te bucuri de fiecare moment pe care-l ai. Am fost cu mai multă lume. Ai mai mult timp, mai multă libertate și e totul curat în jurul tău. Sunt mult mai odihnită acum.”, a relatat Andreea Raicu la PRO TV.