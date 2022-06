Cum cer șpagă polițiștii din Bulgaria turiștilor români. Metodele pe care le folosesc pentru intimidare

Majoritatea românilor au ales cel puțin într-un concediu destinația Bulgaria. Mulți preferă să își petreacă momentele relaxante din sezonul cald pe plaja vecinilor pentru că prețurile sunt cu mult mai mici, iar unele peisaje îi mulțumesc mai tare decât cele de pe litoralul românesc. Din păcate, ei dau de același obicei bine cunoscut și în România: șpaga. Există unele locuri unde oamenii legii de acolo pot să te oprească special pentru acest lucru. Care sunt metodele folosite și cât au mărturisit unii români că au plătit pentru a putea continua drumul?

Din ce în ce mai mulți români aleg să își petreacă în special concediul din vară în stațiunile de peste meleaguri. Tot mai mulți turiști se plâng de faptul că nu sunt tratați bine și că de cele mai multe ori sunt păcăliți cu bani în restaurante și la barurile de pe plajă.

Majoritatea dintre ei au mărturisit că deplasările nu mai merită pentru că drumul costă sute de euro, iar nervii și stresul de pe drum nu îi mai lasă să se bucure de zilele libere.

Numeroși turiști au întâmpinat în special probleme pe șoselele din Bulgaria, în drum spre Grecia, din cauza polițiștilor care îi pândesc.

Oamenii legii abia așteaptă o mică greșeală sau o atenționare tot pentru ceva minor pentru a putea beneficia de șpagă. O familie de români a constatat că indiferent unde ar întoarce privirea, obiceiurile casei îi însoțesc.

Un internaut a mărturisit că a pățit același lucru și a subliniat că se poate chiar mai rău decât în România din acest punct de vedere. Alți români au comentat că de obicei le este cerută o sumă între 10-15 euro.

,,Exact asta an pățit și noi, ne-am dat seama ca vor șpagă încă de când ne-au oprit. Am avut mereu probleme cu polițiștii pentru șpagă. Se poate și mai rău ca in România !