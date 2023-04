Cum calculezi greutatea unui miel fără cântar. Formula pe care trebuie să o aplici

Dacă mergeți să cumpărați un miel pentru sărbători și nu aveți încredere în cântar, vă prezentăm următoarea metodă. Veți avea nevoie doar de o sfoară și un calculator. Iată cum calculezi greutatea unui miel fără cântar.

Cum calculezi greutatea unui miel fără cântar?

Nu mai este mult până la sărbătorile pascale, iar cu această ocazie, de pe mesele românilor nu trebuie să lipsească niciodată carnea de miel. Anul acesta vom scoate mai mulți din buzunar pentru un miel, conform specialiștilor.

Pentru a nu fi păcăliți la cântar atunci când cumpărăm mielul, este bine să cunoașteți următoarea metodă, una care vă va ajuta să aflați greutate mielului fără a fi nevoiți să-l puneți pe cântar. Iată cum calculezi greutatea unui miel fără cântar:

Pentru început, măsurați circumferința (C) din spatele picioarelor din față, iar apoi măsurați lungimea (L) de la umăr (A) până la baza cozii (B). Scoateți calculatorul și calculați greutatea mielului după formula următoare: G= 92,3 x C x C x L.

G este greutatea estimată a mielului în kilograme, C este circumferința din spatele picioarelor din față, măsurat în metri, L este lungimea de la umăr până la baza cozii, măsurată în metri.

Eroarea la măsurare este de circa 5%, iar la oile netunse, va trebui să strângeți de sfoară, astfel încât să intre sub lână. Aceeași formulă poate fi folosită și pentru iezi, berbeci, țapi sau alte ovine.

Cât va costa carnea de miel în 2023?

Românii consumă carne de miel cu ocazia Paștelui, însă, din păcate, anul acesta prețurile vor fi mult mai mari pentru carnea de miel, anunță crescătorii. Prin urmare, va trebui să scoatem din buzunar între 45 și 50 de lei pe kilogram în perioada Paștelui 2023, anunță președintele Asociației Crescătorilor de Ovine Arad.

De asemenea, este doar decizia fermierului dacă prețul cărnii de miel va fi sub aceste valori. Potrivit aceleiași surse, majoritatea românilor preferă să cumpere mielul direct de la fermier și nu de la piață sau din supermarket.

„Deja cumpărători de carne de miel spun că se duc să ia un miel, dar nu îl mai iau din supermarket, nu mai mă duc să îl iau din piaţă, mă duc să îl iau direct din fermă. Îmi spunea un fermier că el deja are programate vreo 200 de capete cu 50 de lei kilogramul, dar direct la consumator. Este un lucru bun, dar nu poate toată ţara să îl facă”, a declarat Nicolae Cioranu, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Ovine Arad, la Prima News.

Totodată, Nicolae Cioranu a precizat că prețul corect al unui kilogram de carne de miel se va situa între 45 de lei și 50 de lei anul acesta de Paște.

