Cum au zburat 10 milioane de euro din buzunarul lui Gigi Becali! Decizie de ultima oră în instanţă

Gigi Becali primeşte lovitură după lovitură în startul acestui sezon, iar bugetul FCSB este serios afectat. Este al treilea an în care nu vin banii din grupele cupelor europene. În plus, nu sunt oferte pe numele fotbaliştilor de la echipa care termina sezonul trecut de Liga 1 pe locul 5. Becali spera să îşi refacă bugetul printr-un proces intentat la TAS împotriva lui Bogdan Planic. Sârbul a plecat de la echipă încă din primăvară, după ce fusese trimis în şomaj tehnic. În plus, clubul nu îi plătise salariul pe trei luni.

Gigi Becali este cel care va trebui să îi dea bani lui Bogdan Planic! Sârbul are de primit 60.000 de euro de la patronul FCSB

Gigi Becali anunţa că fotbalistul va fi drastic pedepsit pentru că a avut curajul să refuze să mai joace pentru FCSB. Planic mai avea contract până în iunie 2020 şi o clauză de reziliere de zece milioane de euro. Pe care patronul ilfovenilor era convins că o va încasa de la orice echipă îl va transfera pe Planic. Dar israelienii de la Maccabi Tel Aviv nu s-au speriat de ameninţările lui Becali şi au semnat contract cu fostul FCSB-ist.

Sport.ro anunţă că procesul dintre FCSB şi Bogdan Planic s-a încheiat cu victoria sârbului la TAS. Astfel că Becali poate să îşi ia adio de la cele zece milioane de euro visate. Ba chiar mai mult, va trebui să îi achite lui Planic şi aproximativ 60.000 de euro. Valoarea restanţelor pe care sârbul le reclamase. Asta pentru că instanţele sportive ar fi decis, conform sursei citate, că fundaşul nu poate fi trecut în şomaj tehnic. Aşa cum a încercat Becali.

Iar Bogdan Planic nu este singurul fotbalist care are de primit bani de la Becali, în speţe asemănătoare. Adi Popa, Cristi Bălgrădean, Marko Momcilovic, Alexandru Stan şi Harlem Gnohere vor avea şi ei de încasat sume importante. O nouă lovitură cruntă pentru bugetul FCSB, formaţie care este aproape de dezastru. Gigi Becali chiar anunţa în această vară că formaţia cu sediul în judeţul Ilfov are o datorie de 11 milioane de euro la el. Mai spunea că s-ar putea ajunge la faliment dacă se va rata din nou calificarea în grupele Europa League. Şi dacă nu se vinde niciun jucător în perioada de transfeuri. Iar ambele condiţii au fost îndeplinite.