Cum au reușit doi italieni să ajungă în Craiova, în loc de Cracovia. Greșeala care le-a ruinat planurile de vacanță: „Când am realizat că suntem în România am avut un șoc!”

În perioada verii se știe că multe companii aeriene înregistrează întârzieri sau, mai rău, zborurile sunt anulate, spre disperarea cetățenilor care își compromit sau anulează vacanțele. Mai există, însă, și alte moduri în care îți poți rata vacanța, chiar dacă zborul nu ți-a fost anulat sau nu a suferit întârzieri. Aceasta este și povestea a doi italieni, care au ajuns în Craiova, în loc de Cracovia, din Polonia, acolo unde urmau să-și petreacă vacanța împreună cu niște prieteni.

Doi italieni din Quarate, un oraș de lângă Florența, au trăit sâmbătă aventura vieții lor, după ce au ajuns în Craiova, în loc de Cracovia, un oraș din sudul Poloniei. Aceștia urmau să se întâlnească cu niște prieteni pentru a petrece împreună câteva zile de vacanță. O situație inedită, însă, i-a adus cu forța în România, unde aveau să descopere orașul Craiova, deși nu își doreau acest lucru.

Se pare că eroarea se datorează asemănării mari dintre numele orașelor, astfel că, operatorul agenției de turism la care cei doi au apelat a greșit destinația, oferindu-le bilete spre Craiova.

Deși cei doi au văzut că numele era diferit scris față de orașul pe care și-l doreau, aceștia au zburat liniștiți gândindu-se că este vorba doar despre denumirea orașului în funcție de limba țării de destinație.

„Partenerul meu, a povestit Paola, a mers la o agenție de turism din Florența pentru a cumpăra două bilete de avion spre Cracovia (Polonia), unde ne așteptau niște prieteni. În schimb, am plecat de pe aeroportul din Bologna și am ajuns la Craiova (România). La început ne-am amuzat de ceea ce ni s-a întâmplat, dar apoi ne-a deranjat situația.

Am fost naivi, am crezut că „Craiova” este numele orașului Cracovia scris în poloneză. Am avut încredere și ne-am continuat călătoria în pace. Când am coborât din avion la aeroport și am realizat că suntem în România am avut un șoc!”, a transmis una dintre victime.