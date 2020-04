Vulpița și Viorel Stegaru au pătruns rapid în „lumea mondenă”, după ce au venit la Accs Direct cu un caz care a fost și este în continuare urmărit de telespectatori.

Cum au fost tratați Vulpița și Viorel, după aparițiile la Acces Direct. Totul a fost făcut public

Astfel că, deja cei doi și-au făcut mulți admiratori, iar unul dintre ei le-a făcut o surpriză frumoasă în urmă cu o zi. Veronica și Viorel Stegaru duc acum o cu totul altă viață de când au poposit în Capitală. Cei doi pare că au uitat deja locul în care se aflau în urmă cu doar câteva luni, astfel că viața de București i-a schimbat total.

Menționăm că cei doi s-au făcut cunoscuți în urma cazului cu care s-au prezentat la Acces Direct, care a ajuns să fie în interesul publicului. În prezent, cei doi au parte de foarte multe schimbări, dar și de admiratori care îi roagă de fiecare dată să stea de vorbă cu ei sau să se fotografieze cu ei, în semn de amintire.

Au lansat fiecare câte o piesă muzicală

Așa se face că în urmă cu o zi, cei doi au avut parte și de o surpriză de proporții de la un admirator. Acesta le-a făcut un portret în creion, iar imaginea a fost publicată imediat pe contul de socializare a Veronicăi Stegaru.

Pentru că și-au dorit și mai multă celebritate, Veronia și Viorel Stegaru au lansat și fiecare câte o piesă. Dacă Veronica a cântat cu Axinte, ei bine, nici soțul ei nu s-a lăsat mai prejos, și a scos o piesă în colaborare cu Maria Constantin. Ambele piese au ajuns, așadar, pe primele locuri în preferințele muzicale de YouTube.

Vernica își dorește foarte mult să fie alături de părinții ei de acest Paște, dar știe că nu se poate:

”Aș vrea să mă duc și eu acasă dar nu am cum. În ultimii 5 ani nu am fost de Paște la părinți și regret că nu am fost” a precizat Vulpita printre lacrimi.