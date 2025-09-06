Cum au ajuns Ceaușescu, Putin, Iohannis, Călin Georgescu și Maia Sandu „suveniruri” pentru turiștii din Bulgaria. Românii, uimiți de produsele scoase la vânzare

Foarte mulți români au mers și vara aceasta în concediu în Bulgaria, la fel ca în fiecare an. Turiștii au rămas surprinși să vadă cu ce oferte i-au așteptat de data aceasta la tarabele de suveniruri vecinii noștri bulgari.

Căni cu Ceaușescu, Putin, Klaus Iohannis și Călin Georgescu, de vânzare în Bulgaria

Cântăreața de muzică populară Silvana Rîciu și-a petrecut vara aceasta concediul în Bulgaria, de unde a postat o fotografie pe Facebook în care a arătat tuturor ce a descoperit la o tarabă de suveniruri din Bulgaria. ”Ia uitați ce căni sunt în Bulgaria de vânzare”, a scris artista, alături de o fotografie foarte grăitoare.

Nu mică i-a fost mirarea când a văzut că antreprenorul bulgar vinde căni cu chipul foștilor președinți ai României. Așadar, doritorii puteau oricând să achiziționeze o cană cu fotografia lui Klaus Iohannis, dar și cu imaginea actualului președinte al României, Nicușor Dan.

Nicolae Ceaușescu, regretat de 66% dintre români

Pe semne că antreprenorul bulgar a auzit de sondajul de opinie făcut în România, din care reiese că nu mai puțin de 66% dintre români îl regretă pe Nicolae Ceaușescu, așa că nu a stat deloc pe gânduri. A comandat imediat căni cu chipul președintelui comunist după care românii încă se dau în vânt.

Nici George Simion nu lipsește de pe taraba omului de afaceri bulgar, dar oamenii pot cumpăra și un suvenir cu câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din toamnă, Călin Georgescu. Și cana cu Maia Sandu poate fi achiziționată de la aceeași tarabă.

În plus, pe lângă președinții din România, pe aceeași tarabă stăteau și căni cu chipul șefului de stat care ține în prezent toată Europa în șah, liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, fără ca bulgarul să fie conștient că poate isca oricând un ”scandal diplomatic” cu ministerul Externelor din România, condus de Oana Țoiu.

Internauții s-au amuzat

Internauții s-au amuzat de fotografia postată pe Facebook și au început imediat să comenteze. ”Vreau si eu 10 cu Putin Sefu”, a spus un internaut care îl admiră pe președintele rus.

Un altul este de părere că ”știu că sunt prosti multi, sa le cumpere”, pe când o doamnă a avut o dorință specială pentru nepoțelul său. Mai exact, internauta a ”comandat”…”O oliță cu Mucușor vreau, pentru nepoțelul meu!”.