Cum atragi bogația în viața ta. Ce trebuie să faci, potrivit specialiștilor

Se spune că banul la ban trage, iar asta pentru că o atitudine relaxată privind bogăția îți va aduce și mai multă bunăstare pe plan financiar.

Oricine își dorește să facă bani, unii ca să își îndeplinească dorințe, alții pentru confortul și liniștea pe care bogăția o aduce în viața oricui.

Cerasela Rogen, coach transformațional, vorbește despre secretul oamenilor bogați din lume și despre cum ar trebui să gândim ca să obținem cele mai bune rezultate.

Și visăm… și ne uităm în stânga și în dreapta și ni se pare că fiecare om e mai bun decât noi și câștigă mult mai ușor banii și ai senzația cumva că ei sunt parca sub tine sau inferiori și uite lor cum le merge”, spune ea.

Mai mult, se pare că nu există noroc. De fapt, norocul este suma alegerilor pe care le facem și îl putem invoca mereu.

„Deci nu au legătură toate aceste convingeri limitative. Unul dintre cele mai mari blocaje din viața noastră este cum gândim despre succes și despre bani.

Ne raportăm eu merit, îmi iese, universul este abundent, îmi este ușor să câștig, banii vin ușor către mine și eu voi fi sigur un om de succes.

Asta este un set mental sănătos, indiferent din ce familie vii, de ce vârstă ai, indiferent ce sex ai, indiferent câtă școală sau nu și să nu uităm că Ceaușescu nu avea școală și mulți alți miliardari, dar au avut ce? O idee.

Ca să poți să ai acea idee, ca să poți să ai acea inspirație care să facă să umble pur și simplu oamenii cu banii după tine că ai avut o idee extraordinară, înseamnă să gândești out of the box, adică înafara minții, să gândești ilogic, asta înseamnă să ai succes.

Racheta înainte să fie inventată, ce să vezi, a fost o idee ilogică, smartphone-ul înainte să fie inventat, wow, cine ar fi crezut că de fapt e un computer mic în câțiva cm”, a spus ea.