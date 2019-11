Cum arătau Simona și Ion Dichiseanu, în urmă cu 34 de ani când s-au cunoscut. Cântăreața arăta ca o păpușă

Cum arătau Simona Florescu și Ion Dichiseanu, în urmă cu 34 de ani? Lumea o confunda pe cântăreață cu Angela Similea.

Actorul Ion Dichiseanu (86 de ani) și Simona Florescu (51 de ani) – fostă Dichiseanu, s-au cunoscut, în 1985, la Galați, unde artista participa la un concurs de interpretare. Dragoste la prima vedere…cine ar fi crezut? Simona l-a cucerit pe loc, așa că diferența de vârstă dintre cei doi nu a reprezentat o piedică nici la început și nici pe parcursul celor 22 de ani de relație.

La ceva vreme s-au cununat civil și doi ani mai târziu au făcut nunta. De altfel, legat de ultimul eveniment, Simona Florescu a povestit pentru Viva! că a aflat ce vârstă are Ion Dichiseanu tocmai la starea civilă.

„Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa. Vârsta nu trebuie să fie un impediment. Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi sunt rablagiţi rău de tot, dar sunt şi oameni în vârstă care sunt foarte atenţi cu ei, grijulii şi nu trec degeaba prin viaţă.