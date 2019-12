Cum arată vila lui Marius Moga și a Biancăi Lăpuște. Are patru camere și o formă ciudată

Vedetele autohtone,care mai de care, își etalează în presă, atât cuceririle, dar și realizările pe plan personal. Printre aceștia se numără și Marius Mogacare, mai nou, se pare că și-a construit o nouă casă, și, conform celor de la CLICK! are o formă ciudată și un număr de patru camere.

Se pare că lui Marius Moga și a sa soție, Bianca Lăpuște anul 2019 a fost unul profitabil și că lucrurile s-au așezat așa cum cei doi și-au dorit. Noua casă pe care și-au construit-o și în care speră să facă Crăciunul de anul acesta, are o arhitectură inedită și iese în evidență de la depărtare.

Așa cum declară artistul, casa pe care și-au construit-o în cartierul Cernica, este unul dintre proiectele lor de suflet. Casa pare-se că au terminat-o de construit şi finisat parţial. Familia lor se va muta acolo odată cu aniversarea lui Marius, căci acesta este născut la final de decembrie, pe 30.

„Am avut nişte proiecte extraordinare în 2019, pentru mine foarte importante. Şi în sfârşit, ne mutăm în casă nouă, sperăm să fie cât mai repede. Casa este aproape de Cernica, lângă pădure. Noi am meşterit singuri multe lucruri în casă, inclusiv balustrada şi scările, fiindcă am vrut ceva ce nu se găseşte pe internet. A fost un proiect de suflet. Puteam să ne mutăm până acum, fiind gata, însă programul ne-a ţinut aproape de studio. Este o casă specială, ca formă, are un etaj şi patru camere, dintre care una va fi studio de înregistrări, una e camera Mariei, una dormitorul şi o camera de musafiri. Casa noastră este toată în colţuri, spre deosebire de cea a părinţilor lui Marius, care are doar forme rotunjite. Spre final de decembrie este şi ziua lui Marius, însă nu ne facem planuri. O să fim alături de prieteni, probabil undeva la munte, mereu pe ultima sută de metri”, a mărturisit Bianca celor de la CLICK!