Cum arată vila în care s-a autoizolat Florin Călinescu. Ce face acum, de fapt, juratul de la Românii au Talent

În plină criză provocată de pandemia de coronavirus, Florin Călinescu, îndrăgitul jurat de la „Românii au Talent“, s-a reîntors în comuna în care a copilărit, la moșia sa din Băbana, județul Argeș. Cum arată vila în care locuiește, dar și cu se se îndeletnicește acum actorul veți afla în acest articol.

Florin Călinescu s-a reîntors în comuna în care a copilărit, unde deține o adevărată fermă. Cum nici el nu a scăpat de efectele crizei medicale, care a pus stăpânire și pe România, acesta a fost nevoit să își închidă restaurantele din București („aşa cum s-a întâmplat cu toate”), și să se autoizoleze în casă. Până la noi filmări pentru show-ul de talente difuzat la Pro TV, actorul a ales să petreacă această perioadă în inima naturii.

În tot acest timp Florin Călinescu (63 de ani) nu a stat degeaba! Vedeta a împărtășit cu fanii săi diverse fotografii, ca de exemplu una cu pâine abia scoasă din cuptor, semn că, întors la țară, profită de timpul ceva mai liber și se îndeletnicește cu frumoasele activități rurale.

„În comuna Băbana s-a născut tata şi aici mi-am petrecut o bună parte a copilăriei. Ocupat cu viaţa la ţară, am mai slăbit. Am o gospodărie cu multe animale: 83 de găini, 5 porci de Bazna, doi băieţi şi trei fete, 42 de bibilici, 9 gâşte, doi câini lupi şi doi Schnauzeri pitici. Am avut şi capre cu iezi, dar iedul s-a făcut mare şi l-am dat pentru că se ţinea de rele“, a declarat Florin Călinescu, potrivit click.ro.