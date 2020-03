EXCLUSIV Lovitură cruntă pentru Florin Călinescu. Ce se întâmplă în restaurantele vedetei de la PRO TV

Florin Călinescu se numără printre puținii oameni de televiziune din România care s-au transformat de-a lungul timpului în oameni de afaceri. Carismaticul jurat de la “Românii au Talent” a început să investească în diverse afaceri la începutul anilor 90, printre care și firma „Florin Călinescu Media Impex SRL”, care se ocupă cu activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune, dar și afaceri de optică, imobiliare, dar și în domeniul restaurantelor. La începutul anilor 2000, actorul a dat un boom financiar, după ce a vândut firma de optică și tehnicp medicală cu câteva milioane de euro, devenind, astfel, unul dintre cei mai bogați prezentatori TV.

Afectat de criza de coronavirus!

Recent, Florin Călinescu a investit peste 2 milioane de euro într-un centru de evenimente aflat pe malul lacului Herăstrău. Deși este deschisă de puțin timp, afacerea a funcționat extraordinar încă de la deschidere. Vedeta TV mai are un restaurant în zona Tineretului, pe care l-a deschis în urmă cu mai bine de zece ani și care se numără printre cele mai aglomerate locații din București. Instaurarea stării de urgență în România și închiderea tuturor barurilor și restaurantelor l-au afectat dur și pe Florin Călinescu. Astfel, prezentatorul TV a fost nevoie să pună lacăt pe afaceri și să își trimită angajații în șomaj tehnic. Deși ar fi putu să facă livrări la dimiciliu pentru a câștiga bani, actorul a preferat să își trimită angajații acasă, pentru a nu-i expune pericolului infectării cu virusul COVID 19: “Nu se pune problema să fim concendiați. Suntem o echipă frumoasă și unită și așa vom rămâne. Domnul Călinescu ține foarte mult la noi și noi la dânsul. Este o doar o perioadă până va trece tot dezastrul acesta, apoi vom reveni la job-urile noastre și vom fi din nou printre cei mai buni”, ne-a declarat un angajat al restaurantelor deținute de omul de televiziune.

A suferit de cancer de piele!

Extrem de discret atunci când vine vorba de viaţa sa personală, Florin Călinescu a a acceptat recent să se alăture unei campanii de informare şi conştientizare privind cancerul de piele. Astfel, juratul de la “Românii au Talent” a dezvăluit că la rândul lui a primit acest diagnostic şi a reuşit să-l depăşească apelând la microchirurgia Mohs.

”Acum vreo câţiva ani am găsit o chestie ciudată la nas, m-am prezentat la doctor şi era o formă uşoară din zona oncologică. Poţi să fii Ioana d’Arc şi Hercule la un loc şi tot ţi se înmoaie puţin genunchii. Nu cred că este cineva de pe planeta asta care să zică: Ce am?! Cancer?! Mişto! Să desfacem şampania! Acum sunt bine, dar vreun an de zile nu cred că ar fi fost plăcut să mă vadă cineva. În primul rând, timp de trei luni am avut nasul triplu, ziceai că m-am bătut cu Mayweather“, mărturisea acesta în stilul plin de umor care în caracterizează.