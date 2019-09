Cum arată vila din Voluntari a lui Andrei Aradits. Iată pe ce a dat 250.000 de euro

Actorul Andrei Aradits, interpretul lui Ștefan Dragomir, un băiat rău în serialul ”Vlad” de la PRO TV, s-a mutat cu familia într-o vilă din Voluntari.

Actorul Andrei Aradits, pe care acum unii îl știu prin prisma rolului de băiat rău din serialul românesc ”Vlad”, iar alții de la ”Te cunosc de undeva”, ocupând nu de mult loc la masa juriului, s-a mutat cu familia într-o vilă din Voluntari. Interpretul personajului Ștefan Dragomir este mulțumit că este la numai 24 de minute de Snagov, unde filmează, dar unde se trezește și cu locatari nepoftiți.

Andrei Aradits a explicat că mutarea s-a produs în principal pentru că băiatul lui, Eric, s-a mărit și are nevoie de mai mult spațiu și de un loc al lui. Cât despre locatarii nepoftiți, aici Aradits s-a referit la câteva insecte care nu îi dau pace.

„Acum, că Eric s-a mărit şi s-a maturizat, are nevoie de spaţiu şi de un loc al lui. Copilul creşte, este deja adolescent, s-a înălţat şi are vocea mai groasă decât mine. Dacă îl sună pentru castinguri, se duce să facă film. Ne-am mutat deja în casa nouă. Dar am «chiriaşi».