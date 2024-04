Cum arată vila de lux a Norei Seroussi de lângă București. A anunțat că o va vinde

Este moștenitoarea unui adevărat imperiu, construit de tatăl său, Joseph Aslan Seroussi, iar cei care activează în lumea modei o cunosc pe Nora Seroussi. Dar, conform unui anunț recent, aflăm că vila de lux a Norei Seroussi de lângă București a fost scoasă la vânzare.

Puțini sunt, poate, cei care își mai aduc aminte de cel care s-a aflat în spatele unui adevărat imperiu de modă, încă de pe vremea comuniștilor. Pe numele său Youssef Aslan Seroussi, evreu de origine sudaneză, acesta este omul de afaceri și un reputat creator de modă ce avea să facă afaceri în România, încă din 1965.

Ulterior, 9 ani mai târziu, avea să deschidă prima sa reprezentanță în România Socialistă, fabricile de profil de aici devenind principalii săi furnizori de materiale. La finalul anului 1989, când aveau să înceapă evenimentele din Decembrie, Youssef Aslan Seroussi avea deja afaceri în valoare total de peste 55 de milioane de dolari, în materie de modă.

După anul 1990, omul de afaceri avea să cumpere o primă fabrică, la Odorheiul Secuiesc, și să-și continue afacerile sub brand-ul Seroussi, iar până în 2007 deținea deja cinci fabrici în România, fiind deja un brand cunoscut în lumea modei.

Nora Seroussi venea pentru prima dată în România, la insistențele tatălui său, în 2005, când avea să organizeze prezentări de modă, iar doi ani mai târziu seva căsători cu un celebru om de afaceri israelian, Avi Chen, cu care are și un fiu.

După moartea lui Youssef Aslan Seroussi, la 85 de ani, în 2018, Nora va prelua frâiele acestui adevărat imperiu.

Odată cu venirea în România, și ca urmare a unor investiții masive făcute de tatăl acesteia în imobiliare, foarte aproape de București avea să fie construită o vilă de lux soptuoasă, pe o suprafaț de aproximativ 1.400 mp. Vila avea să fie construită la Domnești, o proprietate spectaculoasă, și dotată cu tot ceea ce se poate, pe o suprafață utilă de 305mp.

„Proprietatea dispune de un garaj spatios cu o suprafata de 44 mp, suficient pentru a gazdui doua masini. Casa este compusă din mai multe camere cu funcții diferite, inclusiv 6 dormitoare și 3 băi, oferind spațiu amplu pentru confortul și intimitatea familiei.

Un aspect interesant este ca structura si organizarea casei au fost concepute in asa fel incat sa cazeze separat soferul si menajera, fiecare avand camera proprie cu baie proprie, demonstrand atentia la detalii a proprietarului. Exteriorul proprietății pare a fi atrăgător, cu o grădină amenajată cu un amenajare specială, oferind o ambianță plăcută și relaxantă.

În plus, proprietatea are propria sa piscină, adăugând un plus de lux și confort. Există și o terasă închisă cu structură de termopan, care poate fi un spațiu perfect pentru relaxare și timp liber.”, scrie jurnalistul Cristi Brancu despre vila de lux a Norei Seroussi de lângă București.