Cum arată vila de 500.000.000 de dolari! Imaginile sunt futuriste, luxul este pur și simplu amețitor VIDEO

Cum arată o vilă de 500.000.000 de dolari? Cu siguranță toți oamenii care au trecut pe lângă ea au rămas cu gura căscată. Multe persoane ar vrea să își poată permite o asemenea locuință incredibilă. Casa are un număr impresionant de 21 de dormitoare și 49 de băi și a fost cunoscută pe piața imobiliară sub numele de ,,The One”. Cu siguranță mulți afaceriști sau vedete internaționale s-au uitat lung la aceasta.

Vila de 500.000.000 de dolari: cum arată locuința

Un mega-conac din Los Angeles, care a fost cea mai mare casă din SUA scoasă vreodată la licitație, s-a vândut pentru recent după ce o licitație aparte a luat sfârșit. Proprietatea are 21 de dormitoare și 49 de băi și este numită ,,The One”. Ea avea prețul de 295 de milioane de dolari.

Dezvoltatorul Nile Niami a declarat în 2015 că va cere 500 de milioane de dolari pentru casa impresionantă care are și cinci piscine și un garaj pentru 30 de mașini. Cea mai mare ofertă a fost de 126 de milioane de dolari, potrivit unui purtător de cuvânt al Concierge Auctions, care a organizat vânzarea.

Comision dublu

Prețul total de 141 de milioane de dolari a ajuns astfel după un comision de 12%, mai mult decât dublu față de recordul anterior pentru o licitație de locuința din Statele Unite ale Americii, a spus compania într-un comunicat. Alte licitații de proprietăți de lux nu au ajuns la prețurile cerute.

Villa Firenze din Beverly Hills, California, a câștigat 51 de milioane de dolari anul trecut, după ce Concierge Auctions a efectuat o vânzare cu un preț cerut de 160 de milioane de dolari.

Identitatea celui mai mare ofertant ce trebuia să semneze un acord de confidențialitate nu a fost disponibilă. Vânzarea necesită aprobarea unui judecător al instanței de faliment cu o închidere programată până pe 21 martie, arată un dosar al instanței.

„Cred că instanța ar trebui să aprobe suma”

„Cred că instanța ar trebui să aprobe suma”, a declarat într-un e-mail Don Hankey, despre care înregistrările judecătorești arată că i se datorează 124 de milioane de dolari pentru împrumuturi și avansuri pentru proiect. Hankey a spus ulterior că nu este cel mai mare ofertant, dar a refuzat să spună dacă a intrat la licitație.

Niami este un fost producător de film și a petrecut aproape un deceniu dezvoltând ,The One’ înainte ca toți creditorii să treacă la executarea proiectului. Acest lucru a determinat firma sa să depună declarația de faliment anul trecut, organizând licitația.

Proiectul are datorii garantate de 196,4 milioane de dolari și datorii negarantate de 59,3 milioane de dolari, potrivit unui dosar din 2 martie a lui David Golubchik, avocatul pentru faliment care îl reprezintă pe Crestlloyd.