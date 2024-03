Cum arată verișorul lui Cătălin Cherecheș. Primarul i-a folosit buletinul ca să iasă din țară și vameșul nu a sesizat nimic

Cătălin Cherecheș, primarul din Baia Mare, a fost condamnat definitiv la 5 ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, după ce magistrații Curții de Apel Cluj au decis să mențină sentința dată de Tribunalul Cluj. Edilul trebuie să ispășească cinci ani după gratii, însă la puțin timp înainte de aflarea sentinței, politicianul a decis să iasă din țară folosind actul de identitate al unui verișor de-al său care locuiește în Austria. Cum a fost posibil așa ceva?

Cherecheș a fugit din țară după ce a fost condamnat la 5 ani de închisoare

Cătălin Cherecheș a ieșit din țară folosind identitatea unei rude, după ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare în dosarul de luare de mită în formă continuată.

El a decis să iasă prin vamă pe la frontiera cu Ungaria prin PTF Petea, cu un taxi. Șoferul și edilul au fost opriți la vamă și au prezentat actele, dar Cherecheș a folosit un document care îi aparținea unui verișor al său care locuiește în Austria.

Iată ce spus inspectorul general al IGPF, Victor-Ștefan Ivașcu, în încercarea de a explica cum a fost posibil ca edilul condamnat să fugă din țară, având în vedere că fața lui era peste tot la știri în ultima perioadă.

„Chereches a iesit din tara prin frontiera cu Ungaria prin PTF Petea la ora 07,49 folosind o alta identitate apartinand unei rude, o persoana de sex masculin. La ora mentionata, la controlul de frontiera efectuat pe teritoriul maghiar, s-a prezentat un autovehicul inmatriculat in Romania, in care se aflau doua persoane, conducatorul auto care figura in regim de taxi si un pasager pe scaunul din dreapta. Cele doua persoane s-au legitimat cu carti de identitate romanesti, dintre care una, cea a pasagerului, apartinea unei rude a numitului Chereches Catalin, persoana care locuieste intr-un stat din Europa”, a spus Ivașcu.

Cât despre polițistul de frontieră, șeful IGPF spune că acesta nu își explică cum s-a putut întâmpla așa ceva, mai ales că l-a recunoscut.

Ivașcu a menționat că situația este tratată cu seriozitate și se va dispune o măsură de cercetare disciplinare, în urma căreia se vor lua măsurile necesare.

„Va marturisesc cu cea mai mare sinceritate faptul ca insusi politistul de frontiera nu isi inchipuie cum s-a putut intampla de fapt (…) (Chereches – n. r.) este o persoana notorie, intens mediatizata in ultima perioada. Spune ca l-ar fi recunoscut exact, dar sunt aspecte pe care noi le vom trata cu maxima seriozitate in cercetarea disciplinara pe care o avem si in functie de aceste rezultate vom lua, evident, masurile necesare”, a adaugat Ivascu.

Cum arată vărul lui Cherecheș

Și mai uimitor este faptul că edilul condamnat nu seamănă deloc cu verișorul al cărui act a fost folosit pentru ieșirea din țară ilegală.

Fotografia postată de jurnalista Ionela Arcanu demonstrează că edilul și ruda lui nu au nimic în comun în ceea ce privește fizionomia.

Acum, se analizează felul în care polițistul de frontieră a făcut controlul documentelor.

„Referitor la posibilitatea substituirii persoanei, precizez ca analizam in continuare modalitatea in care politistul de frontiera aflat in serviciu a efectuat controlul documentelor, cu mentiunea ca exista o asemanare intre Chereches Catalin si ruda careia i-ar fi folosit actul de identitate, asemanare care insa nu scuza lipsa identificarii prin confruntare a documentului de identitate prezentat cu persoana prezenta la controlul de frontiera. (…)

A fost dispusa declansarea cercetarii prealabile fata de agentul de politie de frontiera, in vederea stabilirii existentei unei abateri disciplinare”, a declarat Ivașcu.

El a continuat spunând că se fac verificări la nivelul întregi țări și s-au intensificat controalele pe toată frontiera cu Ungaria. Polițistul care a verificat actele șoferului de taxi și ale lui Cherecheș are o experiență în serviciu de 20 de ani, așa că nimeni nu știe cum s-a putut întâmpla una ca asta.

Cherecheș, implicat într-un scandal de dare de mită

Cherecheș este în atenția publică de mai mult timp. El a fost implicat în scandalul uriaș privind darea de mită pe care soacra lui a încercat să o facă, dar a fost prinsă în flagrant. Pe scurt, soacra lui Cherecheș a încercat să o mituiască pe mama unei judecătoare din completul care urma să dea sentința edilului în dosarul mitei.

Femeia și soacra lui Cherecheș se cunoșteau, dar aceasta a ales să îi spună fiicei sale, judecătoare, și astfel ambii socrii ai edilului au ajuns să fie arestați preventiv după ce au fost prinși în flagrant.