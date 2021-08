Cum arată soția lui Mugur Mihăescu la plajă. Imagine rară cu jumătatea lui ”Garcea”

Multă lume l-a văzut des la TV, fie dezbătând anumite subiecte sociale, fie în calitate de comediant, însă puțină lume știe că Mugur Mihăescu are căsnicie solidă, care durează de aproximativ trei decenii.

Cum arată soția lui Mugur Mihăescu la plajă

Soția sa este o fire discretă însă, astfel că a preferat să stea mai mult în umbră. Însă, recent, actorul a făcut publică o imagine în care apare alături de soția sa, pe nume Rodica Mihăescu.

Cei doi au petrecut vacanța pe litoral, astfel că unul dintre momentele lor de relaxare a fost imortalizat și expus publicului, pe rețelele de socializare. În imagine se vede că Rodica Mihăiescu e zâmbitoare și este îmbrăcată într-un un costum de baie negru, întreg, cu pălărie și ochelari de soare.

Cum și-a cunoscut soția

Rodica Mihăescu are vârsta de 52 de ani și este o prezență discretă în spațiul public. Actorul spunea într-un interviu că și-a cunoscut soția în liceu și după doar câțiva ani, cei doi au hotărât să-și unească destinele.

„Eram colegi de liceu. E mai mică decât mine cu 2 ani. Întâmplător, am dat la aceeași facultate. Ne știam din liceu, ne cunoșteam atât de bine. Mă surprinde și acum într-un mod plăcut.

Știam ce ne poate capul unul altuia, după ani în care am interacționat unul cu altul și am frecventat aceleași cercuri. Am zis hai să încercăm”, a povestit actorul pentru Acces Direct.

Mugur Mihăiescu, despre Vacanța Mare

Tot la Acces Direct, Mugur Mihăescu a spus că avea vârsta de 22 de ani când a început proiectul ”Vacanța Mare”, care i-a adus celebritatea. Cu toate acestea, nu și-a imaginat niciodată că show-urile vor ajunge să fie atât de îndrăgite de public și că biletele la spectacolele sale se epuizau în doar câteva ore:

“Înseamnă că eram buni pe ceea ce făceam”, spunea actorul.

Mugur Mihăescu și Radu Pietreanu scriau împreună textele și mai jucau cu alți doi colegi.

Fiind din Craiova, la început Mugur Mihăescu a locuit în gazdă în Drumul Taberei, după care și-a cumpărat apartament în Capitală deoarece aici avea multe proiecte. În anul 2004 Mugur Mihăescu și-a construit și casa în care locuiește în prezent.

Cât despre personajele sale care au făcut istorie, Mugur Mihăescu a povestit că sunt inspirate din pura realitate. Garcea a fost ideea lui Radu Pietreanu, colegul său de scenă, inspirat fiind de un polițist pe care îl cunoștea din copilărie.

La ora actuală, una dintre marile sale pasiuni ale lui Mugur Mihăescu este golful, pe care-l practică zilnic, dar și pescuitul.