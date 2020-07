Cum arată soția lui Mihai Bobonete din Las Fierbinți. Așa a cunoscut-o, de fapt

Mihai Bobonete, alias „Bobiță“ este unul dintre actorii emblematici ai serialului „Las Fierbinți“ și, totodată, prezentatorul emisiunii „Falsez pentru tine“ de la Pro TV. Acesta a pus stop activităților obișnuite și a fugit în vacanță, la mare, alături de soție și cei doi copii: Maria și Octavian.

Mihai și Cătălina Bobonete și-au făcut bagajele și au plecat la mare împreună cu cei doi copilași ai lor, Maria (6 ani) și Octavian (10 ani). La malul mării, „Bobiță“ își încarcă bateriile pentru filmările serialului care i-a adus celebritatea, ce vor avea loc în luna august.

Actorul a postat o fotografie pe rețelele sociale (pe care o găsiți în galeria foto a acestui articol), în care apare alături de familia sa, iar în dreptul acesteia a notat următorul gând: „Am găsit o față frumoasă aici și de atunci suntem tot împreună“.

Bobonete a cunoscut-o pe cea care avea să-i devină soție la vârsta de doar 14 ani, la o petrecere, în cantina internatului.

„La 14 ani, când a venit vremea să dau la liceu, am intrat la Slobozia, la mate-fizică, la «Mihai Viteazul». Și am stat în internat, unde existau două camere de băieți și 30 de camere de fete, de la vârsta gimnaziului până la postliceală. Acolo am cunoscut-o și pe Cătălina, la o petrecere, în cantina internatului. Am invitat-o la un dans și aia a fost. Ea avea 12 ani, eu 14, iar motivul pentru care venise acolo era că avea o soră mai mare, la liceu, și locuiau împreună“, a povestit Mihai Bobonete într-un interviu.