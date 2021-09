Cum arată soția lui Ivan Patzaichin. Georgiana l-a cunoscut în urmă cu 46 de ani și au o fiică împreună

Cum arată soția lui Ivain Ptzaichin. Se numește Georgiana și l-a cunoscut pe marele sportiv în urmă cu 46 de ani, iar împreună au o fiică. Amintim că cel supranumit ”Amiralul” s-a stins din viață ieri, 5 septembrie 2021, la vârsta de 71 de ani.

Legendarul canoist a avut o carieră de succes, fiind cvadruplu medaliat cu aur la Jocurile din anii 1968, 1972, 1980 și 1984. Vestea morții lui Ivan Patzaichin a îndoliat întreaga Românie, dar pierderea este resimțită cel mai strigent de familia campionului: soția sa, Georgiana, și fiica sa, Ivona.

Pe soția sa a cunoscut-o în urmă cu 46 de ani, la Snagov, și chiar din prima clipă când a văzut-o, a știut că îi este sortită. De altfel, Ivan Patzaichin a cerut-o în căsătorie destul de rapid. Soția sa avea să vorbească într-un interviu despre iubirea ce a legat-o de marele sportiv, concluzionând că “Tot pe el l-aș alege”, e concluzia ce răzbate.

“Grupul meu de prieteni a hotărât să petrecem 23 august (1975 – n.r.) la Snagov, pentru că, teoretic, baza nautică ar fi trebuit să fie goală, fără sportivi, iar prezența noastră acolo nu ar fi deranjat pe nimeni. Doar că, Ivan rămăsese în bază să meșterească ceva la eleganta lui limuzină argintie.

Din acel moment, lucrurile s-au desfășurat amețitor de repede… M-a văzut, de undeva de sub mașina la care meșterea, m-a plăcut, și-a zis în minte că eu voi fi soția lui, a cerut coordonatele mele de la prieteni și a ținut legătura cu ei, pentru că eu am refuzat să-l cunosc mai mult decât la modul strângerii de mână.

Idealul meu în viață nu erau sportivii, mai ales cei cu notorietate… Am început facultatea și, în câteva rânduri, Ivan m-a căutat, a complotat cu prietenii mei să ne întâlnim inopinat în diverse locuri, dar, de fiecare dată, am reușit să mă eschivez astfel încât să nu se simtă jignit de refuzul meu.

Ne-am jucat de-a șoarecele și pisica până pe 26 noiembrie, când nu am mai scăpat și am răspuns invitației la ziua lui de naștere. Împlinea 26 de ani, vârsta marilor decizii pentru un bărbat… Acolo, în arealul lui și prin comparație cu ceilalți invitați, am reușit să-l cunosc mai bine și am decis să nu mai fiu atât de sălbatică, până la proba contrarie”, povestea aceasta.