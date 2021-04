Cum arată sora Iulianei Beregoi, de fapt. Poți să juri că sunt gemene!

Iuliana Beregoi este faimoasă de când avea vârsta de 13 ani, iar în scurt timp a devenit idolul a mii de adolescenți din România. Astfel, pe site-urile de socializare, aceasta are peste un milion de urmăritori și se bucură de un real succes. În camera sa este mereu acompaniată de sora sa mai mică, pe nume Ana Beregoi.

Iuliana Beregoi are acum vârsta de 17 ani, dar a devenit cunoscută de la vârsta de 13 ani, în urma unui show de talente. Iuliana Beregoi are și o soră mai mică, care îi seamănă izbitor. De altfel, familia Beregoi se poate mândri cu două fete superbe, iar Iuliana Beregoi a povestit cum se înțelege, de fapt, cu sora ei mai mică.

Ambele sunt celebre pe Instagram, Tik-Tok și YouTube, ținându-i pe fani la curent zilnic cu toate activitățile lor. Cele două surori împart aceeași cameră și își petrec împreună majoritatea timpului, iar dacă în online relația lor este una roz, Iuliana Beregoi a admis că au fost și perioade când între ele certurile erau la ordinea zilei. Ba mai mult, cele două ajunseseră chiar să se certe în secret, pentru ca mama lor să nu le audă, întrucât mama lor le-ar fi taxat pe amândouă.

”Acum ne înțelegem cât de cât mai ok, dar au apărut mai multe certuri pentru că ea a crescut, dar oricum, suntem mult mai ok decât cum eram înainte, când era ea mică ne certam foarte des. Ne trăgeam de păr, erau chestii de genul ăsta, ne certam cel mai mult cu mama pentru că ea ne certa pe noi. Am zis că dacă ne certam, ținem în secret”, a spus Iuliana Beregoi la AntenaStars.