Cum arată sora Antoniei. Alessia este de aceeași vârstă cu Maya, fetița artistei

Antonia a urcat pe scara celebrității cu primul hit alături de Tom Boxer, ”Roses on Fire”. La scurt timp după ce a impresionat publicul din România cu calitățile sale vocale, viața sa personală i-a fost pusă pe tapet după divorțul de Vincenzo Castellano, tatăl primului ei copil, Maya. A stat departe de fiica ei o perioadă, în ecuație a intervenit atât Protecția Copilului, cât și tatăl adoptiv al solistei, iar drumurile la tribunal făceau parte din rutina de zi cu zi. Nici până astăzi situația nu s-a clarificat complet. Însă, un lucru neștiut de mulți este că artista are o soră de aceeași vârstă cu fata ei cea mare.

Antonia are o soră de aceeași vârstă cu fiica sa, Maya

Tatăl natural al Antoniei s-a despărțit de Denise, mama cântăreței, pe când vedeta era doar un bebeluș. Între timp, mama solistei s-a recăsătorit cu Mihai Iacobescu și, pe când Antonia avea cinci ani, au plecat cu toții în Statele Unite ale Americii. Pe tatăl ei natural nu l-a cunoscut nici până astăzi.

După 13 ai petrecuți în SUA (Utah și Nexada, mai exact Las Vegas), Antonia a fost expulzată și s-a întors cu familia în România. Între timp, părinții ei s-au despărțit, iar tatăl și-a găsit fericirea alături de Bianca, femeie care i-a devenit și soție. Cei doi sunt membri activi ai Bisericii Mormone și au împreună o fetiță pe care au botezat-o Alessia.

„Suntem în relaţii foarte bune. Mă înţeleg de minune cu actuala soţie a tatălui meu, Bianca. Îi vizitez, mai ales că îmi e foarte drag să o văd pe fetiţa lor, surioara mea. Îi duc mereu cadouri”, povestea artista în urmă cu câțiva ani.

A sărit în apărarea fiicei. Ce spunea despre Vincenzo și despre proces

„Mi se pare un circ. Sper sa se termine amiabil, ceea ce si vor, si totul sa fie ok pentru toata lumea. Si pentru Vicenzo, si pentru Antonia si pentru Maya, binenteles. In special pentru cea mica. Pai, in primul rand, pentru ca Antonia n-a mai putut sa zboare. A fost insarcinata, dupa 7 luni nu mai poate zbura… de-asta. Acuma a fost cu nasterea, a trebuit sa se refaca. Se pare ca nu se poate sa ne aducem nepotica in Romania. Noi ne-am dori foarte mult, dar…”, spunea Mihai Iacobescu.