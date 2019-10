Ana Diaconu are o pasiune aparte. Cu toate că tatăl ei a fost mereu o persoană publică, iar acum este în prim-pan din nou datorită candidaturii la alegerile prezidențiale, fata a ales să rămână discretă și să se bucure de liniște și intimitate. Cu ce se ocupă tânăra?

Ana este rodul iubirii lui Mircea Diaconu cu Diana Lupescu. Aceasta mai are un frate, Victor, și formează un sprijin deosebit părinților lor. Familia lui Diaconu este una foarte unită, de aceea au decis împreună ca intimitatea lor să fie pe primul loc. Ana s-a îndrăgostit încă de la o vârstă fragedă de echitație și, în cele din urmă, a devenit o campioană în branșă. De asemenea, și fiica Anei a prins dragi de cai și competiție. Deosibirea dintre ceilalți copii de actori, fata lui Diaconu nu și-a dorit niciodată celebritatea și nici să joace vreodată pe scenele pe care au fost părinții săi.

„EA a crescut în teatru, fiind mică în perioada cumplită a turneelor prin case de cultură neîncălzite, trenuri moarte. Vai de viața noastră, cum umblam răciți. De nu știu cate ori am adus-o cu sania pentru că nu aveam voie să circulăm cu mașina. O data mi s-a întâmplat, ca la intoarcere să adoarmă pe sanie. Nu am avut încontro și am legat-o cu cureaua de la pantaloni să nu cadă. EA A VAZUT TETRUL DIN INTERIOR, DIN BURTA SA, cu MIRACULOS și FANTASTIC așa cum pare din afara. NU O INTERESEAZĂ” Mircea Diaconu

Ana Alexandra Diaconu a declrat că are și ea, ca orice cetățean, o afinitate politică. Acesta a susținut că nu a votat niciodată Partidul Social Democrat și că este de aceeași părere ca Iohannis în ceea ce privește formațiunea în cauză.

„Singurul politician de carieră în care am crezut cu adevărat a fost Crin Antonescu. Avea discurs, prezenţă de spirit, inteligenţă, avea sare şi piper. Nu mi-ar fi fost ruşine niciodată cu un astfel de preşedinte. Dar ceva s-a întâmplat …brusc! Am căutat explicaţii, scuze, am încercat să inţeleg însă oricât de subiectivă şi părtinitoare am fost, nu am reuşit!”

Mircea Diaconu