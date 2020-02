Cum arată și cu ce se ocupă acum Viviana Ross. Românca a trecut prin patul lui Orlando Bloom. Detalii picant

Viviana Ross s-a născut în Dublin, din părinți români. Femeia a cunoscut celebritatea după o noapte de amor petrecută cu actorul din Pirații din Caraibe, pe vremea când acesta era cazat într-un hotel de cinci stele din Londra. Actorul era, pe atunci, într-o pauză de la relația cu Katy Perry.

Cum arată și cu ce se ocupă acum Viviana Ross. Românca a trecut prin patul lui Orlando Bloom

Românca Viviana Ross lucra la barul hotelului de cinci stele, Chiltern Firehouse, la care Orlando Bloom era cazat.

Reamintim că un martor povestea pentru presa tabloidă că cei doi s-ar fi privit în ochi în timp ce Viviana îi turna băutură în pahar, chimia fiind instantanee și vizibilă. De altfel, aceasta a mărturisit că Orlando ar fi încercat în fiecare dintre cele cinci nopți să o seducă, dar ea avea să accepte doar în ultima seară.

După ieșirea din tură, Orlando Bloom o aștepta pe aceasta în camera lui, iar după o nopate petrecută împreună, Orlando Bloom a părăsit hotelul, iar ea a fost găsită între așternuturi chiar de către unul dintre managerii hotelului, motiv pentru care a fost concediată.

Visa să devină o actriță de succes

Surse din apropiere spun că Viviana mai era și model și visa să devină o actriță de succes, motiv pentru care se mutase la Londra. Urmase școala de actorie în Germania, acolo unde a locuit o vreme cu familia, dar copilăria și-a petrecut-o în România. De atfel, Viviana Ross a jucat rolul principal într-un film lansat în 2017, numit ”One Shot Left”.

După ce a aflat că ar fi fost dată afară de la jobul său, Orlando Bloom ar fi sunat-o să-și ceară, personal, scuze, dar asta nu a ajutat-o prea mult. Într-un interviu acordat The Sun, Viviana Ross declara, la un an, după acea noapte: ”Am pierdut atât de mult, dar el nu a pierdut nimic. Mi-a arătat că nu are clasă şi nu e deloc un gentleman. A rupt orice legătură cu mine şi m-a denigrat, nu există nicio consecinţă pentru el, dimpotrivă, toată povestea nu a făcut decât să îi întărească imaginea. Dar asta e atât de greşită abordarea. Femeile sunt ştampilate direct, eu am pierdut credibilitatea în faţa multor designeri. O revistă de mirese dorea să îmi propună un mare contract, dar au renunţat după ce au aflat de această întâmplare”, a declarat Viviana Ross.

Viviana Ross a intrat apoi într-o pantă descendentă, luând vizibil în greutate, pozând acum pentru campaniile dedicate femeilor care au forme.