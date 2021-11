Cum arată și cât costă singura benzinărie din România scoasă la vânzare FOTO

O benzinărie din România se vinde. Este vorba despre o benzinărie din Oradea, care a fost scoasă la vânzare pe un site de profil.

Premieră în țara noastră. Aceasta este prima benzinărie scoasă la vânzare. În anunțul de pe un site care se ocupă cu vânzări și închirieri, benzinăria Trans Oil/Partener Rompetrol este scoasă la vânzare.

Stația se află pe Șoseaua E71, în Oradea, Bihor, pe strada Episcop Petru Hristofor. Conform anunțului, suprafața construită este de 240,88 metri pătrați, suprafața terenului este de 10,318 metri pătrați, iar suprafața utilă este de 172 mp.

A fost construită în anul 1993 și se vinde cu prețul de 950.000 de euro. Cei care sunt interesați o pot prelua pentru activități economice, comerciale sau industriale, însă în anunț este specificat faptul că în preț nu este inclusă și afacerea.

Iată cum sună anunțul spațiului comercial de vânzare.

„Va oferim spre vanzare in exclusivitate, comision 0% la cumparator, benzinaria Trans Oil, Partener Rompetrol de pe str.Matei Corvin Nr.1/B, Oradea, Bihor, Soseaua E71.

Domeniul principal de activitate este comertul cu carburant pentru autovehicule si alte activitati secundare, din anult 1993.

Caracteristici:

Teren total de 10.318mp, cu o deschidere de 129m la soseaua principala E71. Pe teren sunt amplasate urmatoarele:



Statie distributie carburanti compusa din:

– parc de 5 rezervoare subterane cu o capacitate totala de stocare de 225mc.

– 3 grupuri de pompe (2 bucati dotate cu cate 4 brate pe fiecare parte si una cu debit marit cu un brat pe fiecare parte), aplasate sub copertina metalica si conectate la sistemul informatic fiscal.

– instalatie de vanzare cu amanuntul al GPL auto-SKID.

Cladire administrativa cu suprafata utila de 172mp, in regim de inaltime P+M, alcatuita din:

PARTER: -magazin amenajat cu grupri sanitare pentru F,B, 1dus, si 3 camere.

– Bar amenajat cu grupuri sanitare pentru F,B plus terasa.

ETAJ- 8birouri, sala de sedinte, si grup sanitar F,B.

Pe acest teren mai sunt amenajate doua terenuri de minifotbal cu gazon artificial si instalatie de nocturna.



Parcare amenajat pentru tiruri si autoturisme.

Dotari: alarma, camere video , aer conditionat, centrala proprie.

Utilitati: Apa, canal, curent, gaz.

Pentru cei pasionati de aceasta activitate, poate prelua acest business care este in defasurare.

Cu mare potential si pentru alte activitati, econimice, comerciale, industriale, medicale, etc. Avand un vad comercial foarte bun. In acest pret nu este inclus si businessul.Cu ocazia unei intalniri va vom putea da mai multe detalii cu privire la intentia de vanzare a societatii”.