Cum arăta România acum 90 de milioane de ani. Țara era înghițită de ape. Ce era în mijlocul ei

România, pe harta Europei, nu e la fel de cunoscută în America de Nord ca și țările din Europa de Vest. Asta nu înseamnă că este o parte nesemnificativă a lumii. V-ați gândit vreodată cum arăta teritoriul nostru acum 90 de milioane de ani?

Cum arăta România acum 90 de milioane de ani

Recent a fost creată o hartă interactivă care permite oamenilor să vadă cât de departe s-au deplasat orașele lor de origine în peste 750 de milioane de ani de derivă continentală. Harta a fost creată de un paleontolg din California, relatează CNN. Dacă folosim această hartă să vedem cum era România am rămâne surprinși.

Harta online, proiectată de Ian Webster, oferă o serie de instrumente care facilitează descoperirea mai ușoară a Pământului. Astfel am putea afla cum ar fi locul în care au trăit primele reptile sau când a înflorit prima floare.

Harta arată că România era înghițită de ape

Dacă am încerca să mergem în timp, cu aproximativ 90 de milioane de ani, să zicem, am descoperi cu totul altceva pe locul unde se află astăzi România. Am vedea că aici, exista doar apă. De altfel cam tot teritoriul actual al României era tot cam așa. Singurele lucruri regăsite și azi, ar fi vârfurile muntoase care se aflau la suprafață.

Webster a construit harta ca o aplicație web care se află deasupra unei alte hărți care vizualizează modele geologice create de geologul și paleogeograful Christopher Scotese. Modelele lui Scotese descriu dezvoltarea tectonică a plăcilor de acum 750 de milioane de ani, nu cu mult timp după ce algele verzi au evoluat pentru prima dată în oceanele Pământului.

Cum folosim harta paleotologului californian

Vizualizarea hărții Webster permite utilizatorilor să își introducă locația și apoi să conecteze locația respectivă la modelele tectonice ale plăcilor. Rezultatul este că utilizatorii pot vedea unde erau localizate orașele în urmă cu sute de milioane de ani. De exemplu, puteți vedea unde se afla New York City pe supercontinentul Pangea.

„Software-ul meu„ geocodifică ”locația utilizatorului și apoi folosește modelele (Scotese) pentru a-și rula locația înapoi în timp. Am construit eu vizualizarea interactivă a globului și geocodarea și integrarea GPates, astfel încât oamenii să poată conecta propriile locații.”, Webster a spus.

Când se caută o locație pe hartă, globul rotativ 3D al site-ului web va indica unde pe Pământ a fost situată acea zonă în urmă cu milioane de ani. Harta va arăta chiar utilizatorilor ce dinozauri trăiau în apropiere în zona pe care o caută.

Harta ilustrează date științifice complexe și interesante într-un mod interactiv și ușor de utilizat. Astfel, profesorii, profesorii și oricine altcineva interesat de istoria și știința Pământului poate învăța, a spus Webster. Navighează pe harta interactiva aici.