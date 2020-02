Cum arată Raluca Bădulescu nemachiată. Imagini incredibile cu jurata Bravo, ai stil! Celebrities de la Kanal D

Ilinca Vandici i-a ajutat pe fani să vadă detalii surprinzătoare din culisele emisiunii Bravo, ai Stil. Printre alte dezvăluiri incendiare direct din cabinele vedetelor s-a aflat și o premieră: Raluca Bădulescu nemachiată. Cum arată juratul show-ului de stil fără pic de make-up?

Ilinca Vandici le pune la dispoziție fanilor emisiunii Bravo, ai Stil imagini inedite. Cu ajutorul vlog-ului său, prezentatoarea le oferă fanilor detalii din spatele camerelor de luat vederi. Mai mult decât atât, le satisface acestora curiozitățile și se filmează în timp ce se aranjeză pentru a intra în platou. Numeroase doamne și domnișoare o întreabă zilnic rețeta frumuseții sale sau care sunt trucurile pe care le folosește pentru a arăta perfect. Într-una dintre filmări, Botezatu și Raluca Bădulescu abia își fac apariția în sediul Kanal D.

În aceste imagini video, Raluca Bădulescu apare nemachiată, lucru pe care îl face destul de rar. Vedeta alege mereu să se prezinte ca scoasă din cutie în fața celor care o urmăresc la TV sau pe rețelele de socializare. În ultimele ediții, aceasta a surprins încă o dată, venind fără genele sale lungi. Din cauza unei probleme de sănătate, juratul a fost nevoit să renunțe la extensiile fir cu fir pentru o perioadă.

„Am făcut alergie, prin urmare nu îmi mai pot lipi gene false și nu mă mai pot machia în jurul ochilor, o perioada. După ce mi-am pus genele m-am panicat, pentru că din cauza alergiei mi s-au umflat ochii. Imediat, mi le-am dat jos. Lacrimile, cu toate acele substanțe amestecate, mi-au produs o arsură de cornee. Am fost de urgență la spital. 24 de ore nu am văzut deloc. Am făcut atac de panică!’

Raluca Bădulescu