Cum arată primul autobuz electric produs în România și în ce oraș se vor putea bucura oamenii de el

Primul autobuz electric fabricat în România a fost prezentat la Baia Mare și în Cluj-Napoca. Este denumit UpCity, are 83 de locuri, din care 26 pe scaun. Noul autobuz electric are o autonomie de până la 200 de kilometri.

Primul autobuz electric fabricat în România este fabricat în Baia Mare de compania ATP. Tot aceasta a lansat în urmă cu doi ani și camionul Truston. ATP Group este o firmă românească cu sediul în Baia Mare și reunește mai multe firme.

Una dintre acestea este ATP Automotive, firmă ce are ca obiect de activitate distribuția și producția de piese auto. O altă firmă este ATP Motors, dealership auto, și ATP Transit, specializată în transport rutier intern dar și internațional.

În urmă cu câțiva ani a apărut și divizia ATP Trucks Automobile. Activitatea sa de bază este fabricarea autovehiculelor de transport rutier și persoane. Un prototip al primului autobuz electric fabricat în țara noastră a apărut pe străzile din Baia Mare și Cluj.

Autobuzul electric are 83 de locuri, însă poate fi configurat opțional cu 90 de locuri. Dintre acestea, 26 de locuri sunt prevăzute cu scaune. Mai mult de atât, autobuzul are podeaua joasă conform normelor europene. În acest mod, este ușurat accesul în autobuz vârstnicilor și persoanelor cu dizabilități. Bateria este furnizată de Contemporary Amperex Technology Co. Limited.

Autobuzul electric a fost surprins în trafic

Mircea Cîrț este deținătorul companiei producătoare. Omul de afaceri speră să dea lovitura cu noul autobuz electric. Acesta spune că, în mare parte, se adresează pieței din România, însă se îndreaptă și spre alte piețe, din Europa.

Autobuzul urmează să fie omologat a nivel european anul acesta. Deocamdată nu se știe prețul cu care urmează să fie comercializat și nici când va fi disponibil pe piață. Un vehicul similar a fost cumpărat de Cluj, produs de compania Solaris. Autobuzul este înscris în trafic din 2018 și a costat aproximativ 600.000 de euro.

Între timp, Clujul a cumpărat 41 astfel de autobuze, prin fonduri europene și elvețiene. De atunci, mai multe orașe din țară și-au arătat interesul pentru astfel de mijloace de transport în comun. Unele dintre ele le-au și achiziționat.