Cum arată o casă veche de 130 de ani care se vinde cu 3.000 de euro, în România. Cumpărătorii s-au revoltat: „Cred că este o glumă”

O căsuță veche din județul Alba, comuna Mogoș, a fost scoasă la vânzare pe internet, dar posibilii cumpărători s-au revoltat când au văzut anunțul proprietarului.

O căsuță învechită, situată în județul Alba, la munte, a fost scoasă la vânzare de un bărbat pentru suma de 3.000 de euro. Locuința bătrânească este situată în comuna Mogoș, județul Alba. Nu prețul i-a revoltat pe internauți, ci un alt detaliu care a provocat sute de comentarii negative.

În postarea sa, vânzătorul a precizat că această casă bătrânească se poate cumpără fără nicio palmă de teren din jurul ei, scrie Adevărul.ro.

Când au aflat, cumpărătorii nu s-au abținut și i-au lăsat vânzătorului comentarii dure. Unii i-au atras atenția bărbatului care vindea căsuța veche că aceasta are acoperiș din azbest, un material considerat cancerigen.

„Cu alte cuvinte, anunțul trebuia să sune așa: am un teren pe care mai am ceva ce mă incomodează, vă rog să mă scăpați de gunoi și să plătiți 3.000 euro“, a scris un bărbat.

„La 130 de ani sigur are părți putrede ascunse. Când te apuci să o desfaci, cade. Și eu am vrut să cumpăr o casă care era foarte bună. Mă costa doar 2.000 de euro casa, dar pentru demontare, transport și montaj trebuia să mai scot din buzunar încă 12.000 de euro. Mi-a trecut repede dorința de a o avea“, a postat un alt bărbat.

Alții, în schimb, i-au propus vânzătorului să trimită casa la Muzeul Satului sau să o vândă în Vest, acolo unde casele tradiționale sunt la căutare.

„Ia legătura cu Ambulanța caselor bucovinene. Ei se ocupă de relocări. Dar te anunț că am avut ocazia să iau gratis o casă și când am auzit prețul pentru demolare și relocare, plus curățenia în urma casei, dușul molozului, am zis că îmi iau container de acei bani și mă mut imediat“, a fost un alt comentariu negativ.