Cum arată noua iubită a lui Răzvan Simion! A ieșit cu ea la restaurantul lui Dani Oțil

Lidia Buble e istorie! Răzva Simion a înlocuit-o pe cunoscuta artistă cu altcineva. Cum arată noua amoreză a matinalului și cum au fost surprinși recent cei doi? O ieșire nocturnă la restaurantul lui Dani Oțil i-a readus în prim-planul tabloidelor.

Răzvan Simion, apariție cu iubita. Cum arată noua parteneră a prezentatorului?

Răzvan Simion nu-și mai ascunde noua cucerire! Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a fost surprins alături de cea care i-a furat inima la restaurantul lui Dani Oțil. În timpul acesta, fanii fostului cuplu sunt în continuare șocați de despărțirea bruscă și speră în continuare ca cei doi să se împace. Ei bine, soarele a răsărit pentru moment pe strada matinalului, lucru care se vede din privirea sa. Noua iubită a vedetei arată fantastic! Are părul lung și șaten și niște trăsături armonioase de păpușă. Amintim că bărbatul și fosta iubită și-au spus adio după cinci ani de relație în luna mai a acestui an.

Anunțul a fost făcut public de către Răzvan, care a scris într-un mesaj pe rețelele de socializare că Lidia nu mai este fericită lângă el, astfel au decis de comun acord să meargă pe drumuri separate. ”Iubirea inseamna daruire, libertate emotionala, inseamna a vrea din suflet sa il vezi pe celălalt fericit. Plecam amandoi intr-o calatorie a regasirii de sine. Dar separat. Ma iert pe minte pt tot ce am fost si pt tot ce n-am fost… Suntem in continuare o echipa si construim proiectul muzical si in rest doi…fosti iubiti…. actuali foarte buni prieteni.”, este o parte din mesajul postat de Răzvan.

„Anii au trecut, iar Răzvan nu a făcut niciun pas”

Din nefericire, zvonurile arată că Lidia aștepta să treacă la pasul următor alături de cel pe care l-a iubit, dar momentul oportun parcă nu se mai ivea. După câteva luni de gândire, artista a decis să-i comunice moderatorului că nu mai este fericită în postura în care se află. La scurt timp, Lidia a plecat pentru o vreme la părinții săi acasă, iar Răzvan și-a continuat viața.