Cum arată noua Dacia Sandero, gândită de Renault. E „monstrul” șoselelor la care românii au visat dintotdeauna

Noua Dacia Sandero, proiectată de Renault, este o bestie compactă bună și pe șoselele de viteză, dar și pe drumuri accidentate. Este mașina la care visează mulți români. Va avea un design nou, se vor folosi materiale de o calitate mai bună, iar performanțele tehnice le depășesc cu mult pe cele ale modelelor pe care le-ai văzut sau încercat până acum. Din păcate, avem o veste tristă în legătură cu ea. Deocamdată, probabil pentru mult timp, poți să o admiri doar în imagini.

Noua Dacia Sandero pe care ai visat-o întotdeauna va fi atât de departe de noi…la propriu

Va trebui să-ți iei gândul de la ea pentru că mașina va fi comercializată în America de Sud. Da, e continentul acela de unde vin stupefiantele, dar și acolo sunt dorite mașinile ieftine. De asemenea, tot ceea ce seamănă cu Dacia, dar merge în afara continentului european poartă logoul Renault. Va fi și cazul acestui Sandero.

Renault Sandero RS a fost deja prezentat de luna trecută în anumite țări din America de Sud, iar comercializarea lui va începe din 2020.

Ce va avea special Noua Dacia Sandero, vândută de Renault

Poate că e mult spus special pentru unii cititori, dar acest Sandero RS va fi foarte diferit de modelele vândute la noi, în România.

După cum se observă din imagini, designul va fi puțin diferit, mult mai atrăgător, cu linii mai fine, mai rotunjite, dar care-i conferă în continuare o alură sportivă.

Din fabrică, primește jante noi de 17 inci, cu aspect de diamant, etriere roșii, apoi diverse elemente de decor Renault Sport.

Renault Sandero RS este Dacia pe care ți-o dorești în România, pentru că „rupe” șoselele

În America de Sud nu prea îi pasă nimănui de poluare, așa că Renault își permite să pună pe Sandero RS un motor de 2.0 litri care dezvoltă 148 de cai-putere. Imens, nu? În comparație cu ce am ajuns să avem noi pe-aici (1.0 litri pe Duster…). Ajunge la asemenea putere când e alimentată cu etanol și la 143 de cai-putere când e pe benzină.

Are o cutie cu șase viteze și accelerează de la 0 la 100 de km/h în 8 secunde. Poate atinge o viteză maximă de 202 km/h. În plus, ai trei moduri de condus: Standard, Sport și Sport+ și e dotat și cu sistemul de infotainment Media Nav, are aer condiționat automat.

În Brazilia, prețul începe de la 17.700 de dolari.