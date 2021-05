Cum arată Nicoleta Luciu fără machiaj, de fapt. O recunoști pe stradă?

Nicoleta Luciu a părăsit lumea mondenă în urmă cu mult timp, dar nu a dispărut și din inimile fanilor care o urmăresc atent pe rețelele de socializare. Cum arată aceasta fără machiaj?

Nicoleta Luciu a decis să trăiască o viață liniștită și departe de lumina reflectoarelor de care s-a bucurat mulți ani. Aceasta a lăsat tot în detrimentul familiei alături de care s-a mutat departe de București.

Cu toate că a dispărut de pe micile ecrane, bruneta nu scapă de atenția fanilor care o urmăresc pas cu pas pe rețelele de socializare, mai ales că îi încântă pe toți cu fel și fel de rețete pe care le prapară pentru cei mici și soț.

Cunoscuta fostă actriță are 40 de ani și se bucură de un corp divin care a trecut prin multe schimbări din cauza sarcinilor, din care una cu tripleți, dar și de un ten fabulos. Aceasta s-a filmat fără machiaj în timp ce le arăta tuturor un tratament pe care obișnuiește să-l facă pentru a se întreține.

Deși a plecat din showbiz, Nico le arată doamnelor și domnișoarelor care o urmăresc faptul că e foarte important ca o femeie să nu se uite pe ea. Treburile nu mai contenesc, are 4 copii și un soț de care trebuie să aibă grijă, dar nicicând nu se lasă deoparte.

Din păcate, comentariile negative nu au încetat să apară de la postarea în cauză. Fanii susțin că vedeta a ajuns de nerecunoscut și că s-a schimbat extrem de tare: “Nu te mai recunosc, păcat!”,

“Ce frumoasă erai înainte! Nu cred ceea ce văd! E decizia ta, aveai totul!”, “Păcat că erai și ești încă frumoasă , sincer eu am 45 si arăt mult mai bine ca tine doar cu întreținerea unor creme de hidratare , protecție”, “Eu nu mai știu cine ești!”

„Este o mască pe bază de argilă albastră, drojdie de bere şi lapte de casă. Cu acest tratament obişnuiesc să stau 30 de minute. Am observat că petele de la soare sunt estompate, scap de sebum, iar tenul nu mai luceşte. Sebumul este principala cauză a coşurilor şi a bubiţelor care ne tot apar pe faţă. Îmi fac această mască de două ori pe săptămână. Nu, mai am probleme cu tenul. Am scăpat de ele cu apă argintată, adică apă cu argint coloidal, acesta fiind considerat un antibiotic natural. Am și băut, dar mi-am tamponat și fața cu soluția respectivă, timp în care apa asta ar trebui ferită de lumina şi de aparatele electroasnice. Trebuie să faci pe întuneric pentru că e sensibilă la lumina. În două săptămâni mi-a trecut”

Nicoleta Luciu (Sursa: click.ro)