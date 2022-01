Cum arată mormântul Stelei Popescu în 2022. Surpriză totală FOTO (exclusiv)

Cum arată acum mormântul Stelei Popescu? Fanii celebrei actrițe sunt surprinși de câteva detalii. Artista a fost sau nu uitată de apropiați? Cine mai trece acum pe la locul în care regretata vedetă își doarme somnul de veci?

Decesul Stelei Popescu a lăsat un gol imens în lumea teatrului și în inima apropiaților. Fanii nu au uitat-o, iar chiar și acum pe mormântul ei se află câteva buchete de flori așezate frumos. Îngrijitoarea de la cimitirul Cernica a dezvăluit cine și-a mai amintit de aceasta în ultimii 5 ani.

Locul de veci arată îngrijit și mulți oameni vin să o viziteze și să îi aducă flori sau să îi aprindă o lumânare. Femeia respectivă susține faptul că nu a mai văzut de mult timp pe nimeni din familia regretatei actrițe pe la mormânt.

De asemenea, nici Alexandru Arșinel nu și-a făcut apariția de o bună perioadă. Din nefericire, nici fiica sa vitregă nu i-ar fi făcut separat o pomenire celei care a crescut-o, arată impact.ro. Dan Puican s-a ocupat de un parastas când s-au împlinit trei ani de la moartea actriței.

Doar fostul soț s-a ocupat de această pomenire și de obiceiurile bisericești. Bărbatul a mărturisit că a dat de pomană câteva pachete în momentul în care a fost dezlegare la pește în postul Crăciunului. Acesta și-a amintit că fosta sa parteneră adora să consume pește, ulterior dezvăluind că a visat-o.

„I-am dat de pomană niște pachete și pentru că a fost dezlegare la pește în postul Crăciunului, i-am dat de pomană și pește. Stelei îi plăcea mult. Soția mea a visat-o joi. Stela a fost iubirea mea din tinerețe. Am rămas în relații bune.

Am colindat pe 5 continente împreună, am fost în 35 țări, iar soția mea s-a împrietenit cu ea. Venea la noi la masă. Soția îi făcea zacuscă și alte bunătăți de casă. Chiar înainte să moară am vorbit cu ea marți, ca să vină la noi la masă sâmbătă, soția o aștepta cu pește și m-a întrebat dacă am și vin din acela bun, roșu, căci îi plăcea vinul roșu.

Iar joi seara a murit. Un prieten contabil, domnul Duru, a alertat-o pe Doina, fata adoptivă a Stelei, că nu răspundea la telefon și așa a găsit-o pe jos, în casă. Anul acesta n-am mai ajuns la cimitir, doar la biserică”, a mărturisit regizorul Dan Puican pentru click.ro.