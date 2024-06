Cum arată Mircea Solcanu la mai bine de 10 ani de când s-a retras din televiziune. Cu ce se ocupă acum

Mircea Solcanu a renunțat la televiziune în urmă cu mai mulți ani. A început o nouă viață, departe de camerele de filmat și mai aproape de Dumnezeu, spune el. Ce a făcut de când s-a retras din televiziune?

De ani buni a renunțat la televiziune și nu regretă decizia făcută. Și-a schimbat viața total de când a dispărut de pe micile ecrane. S-a retras la Constanța, orașul său natal, iar acum este mult mai aproape de Dumnezeu.

Fostul prezentator TV a fost invitat la podcastul „Acasă la Măruță”, unde a povestit ce a mai făcut în ultimii ani, de când a renunțat la televiziune. Mircea Solcanu a mărturisit că este pensionar și că încasează doar 1.100 de lei. Din cauza unor datorii la ANAF, pensia este mai mică.

De asemenea, spune că cel mai important lucru pe care l-a făcut de când s-a retras din televiziune a fost că l-a descoperit pe Dumnezeu.

În anul 2012, Mircea Solcanu a descoperit că are o tumoare pe creier, din cauza căreia a fost supus unei operații foarte riscante. Tumoarea pe care a avut-o i-a spart timpanul de la urechea dreaptă, iar acum a rămas fără auz.

Într-un interviu acordat Ciao în vara anului trecut, Mircea Solcanu a povestit cum a trecut peste acea perioadă din viața lui și cât de bine s-a recuperat.

„Slavă Domnului, binișor. Nu mă mai mișc ca la 20 de ani, dar probleme majore din cauza tumorii nu am. Doar frustrarea care vine la pachet cu pierderea auzului. Tumoarea pe care am avut-o mi-a spart timpanul de la urechea dreaptă. Și, în timp, am rămas fără auz deloc la urechea dreaptă.”