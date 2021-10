Cum arată maşina cu care până şi angajaţii de la RAR şi-au făcut selfie-uri. Imaginile au devenit virale

Dacia 1310 a fost unul din modelele ansate de uzina de automobile Dacia în 1979, după ce Dacia 1300 a fost scoasă de pe piață. Noua mașină se baza pe cinci modele, TLX (1979-1990), LX (1990-1994), L (1994-1999), CL (Break) (1994-1999) și CLi (Break) (2000-2004). Dacia 310 a fost una din cele mai de succes modele ieșite de poarta fabricii de la Mioveni. Și astăzi există români, colecționari, care dețin unul din cele cinci modele. Printre acesta, unul inedit, a ajuns recent la o unitate RAR Timiș.

Dacia 1310, cel mai de succes model românesc

Prezentată la Eren în 1979, noua Dacia 1310 provine din modelul 1300 modificat estetic. Modelul avea 2 perechi de faruri rotunde, stopuri reproiectate și un nou tip de bord. Variantele erau ​​Standard, MS, MLS, S, TL, TX.

O nouă restilizare 1310 a fost făcută în 1983 împreună cu noi tipuri de motoare. Erau consturite motoare de 1185 cmc cu 48 CP pentru Dacia 1210 și 1397 cmc cu 63 CP pentru Dacia 1410. Pentru modelul Dacia 1310 era creat un motor de 1289 cmc cu 54 CP. Tot atunci se introduce 5- transmisia de viteză cu 5 trepte. Variantele noi erau TLE, TX, TS, TLX, GT, GTL.

Dacia 1310 Li se baza pe un motor monocilindric Bosch de 1,4 litri, cu 62 CP și o viteză maximă de 143 km / h. Dacia 1310 a fost singurul model lansat la Mioveni care a rezistat pieței de mai bine de 20 de ani.

Este simbolul mărcii Dacia din 1979 până astăzi și a fost vândut în afara țării sub numele de Dacia Denem în Marea Britanie, ARO Family în Germania, Delta în Grecia și Dacia 1304 (Pick-up) sub numele de Dacia Shifter. Acest model a fost produs în anii 1990 cu diferite restilizări sub denumirile CN2, CN3 și CN4.

Un colecținar a impresionat la RAR

Odată cu apariția noilor modele, Duster, Sandero, Logan, bătrâna Dacia 1310 a devenit mașină de colecție, pentru unii entuziaști ai vechii mașini. Așa se fae că un colecționar a mers cu un model Dac 1310 break la RAR în Timiș. Mașina era recondiționată și revopsită în celebrele culori ale Miliției de dinainte de 1989.

Angajații RAR Timiș, impresionați de cum arată mașina, au făcut și selfi-uri cu ea, postându-le pe rețelele de socializare (vezi galeria). Conform Impat.ro, modelul de Dacia 1310 break a aparținut directorului de la Autocamioane Brașov. Pentru colecționarii de modele vechi de Dacia, un preț de 3.600 de euro., la mâna a doua, este un chilipir, mai ales dacă sunt și colecționari împătimiți.

În România, active pe șosele, nu se știe care mai este numărul exact de astfel de modele, dar majoriatea apar, din când în când, la diferitele saloane retro de automobile, majoritatea fiind recondiționate și în stare de funcționare.