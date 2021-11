Cum arată mama lui Ștefan Bănică Jr., de fapt. A apărut mai rar în public

O întreagă țară îl știe pe Ștefan Bănică senior, dar cum a arătat femeia alături de care s-a iubit? Cum arată mama lui Ștefan Bănică Jr.? Aceasta a apărut extrem de rar în public.

Ștefan Bănică Jr este unul din cei mai apreciați artiști din România, iar talentul vine de la regretatul său tată pe care și-l amintește toată lumea. Vedeta vorbește rar despre părinții săi, mai cu seamă că spune cu tristețe încă o dată că îi pare rău de decesul prea deveme al tatălui.

Juratul de la emisiunea ‘X Factor’ a fost provocat să vorbească despre cel de la care a moștenit iubirea pentru muzică și teatru. Vedeta de la Antena 1 a mărturisit că face tot ce îi stă în putință ca amintirea sa să rămână vie pentru generațiile care urmează. Alături în această misiune îi stă și fiul cel mare care este un actor la început de drum și are o pasiune și pentru muzică.

Cântărețul a recunoscut că mama sa este un sprijin din umbră foarte important. El a mai declarat și că preferă să rămână necunoscute publicului iubirea pentru cea care i-a dat viață și alte detalii din intimitatea sa.

„Mama este sprijinul din umbră, pentru cei care mă priviți din afară. Pentru mine a fost sprijinul principal. Dragostea mea vizavi de mama nu trebuie s-o demonstrez nimănui. Intimitatea mea vizavi de familia mea sau lucrurile extrem de personale pentru mine, care sunt ținute într-un fel în cutia lor.

Deși este cunoscut publicului larg de zeci de ani și s-a aflat dintotdeauna în lumina reflectoarelor și datorită notorietății tatălui său, el face parte din categoria celor mai discrete persoane publice.

Amintim că în modul acesta procedează și cei din familie precum soția sa și copiii cei mari. De asemenea, cei doi nu lasă deloc la vedere fotografii cu mezinul familiei.

Bănică a discutat recent și despre relația pe care o are cu Alexandru și a explicat cât de mult s-a bucurat de timpul pe care l-a petrecut alături de el, mult mai mult decât cel petrecut alături de copiii din celelalte relații.

„Am învățat că dacă e să cazi într-o depresie, nu te ajută la nimic. Trebuie să existe o parte plină a paharului. Care-i aia? La mine a fost faptul că am stat cu cel mic, cu Alexandru, timp pe care cu ceilalți doi, cu Violeta și cu Ștefan, n-aveam cum.

Mă-ntrebam, când aș fi stat eu, cine-mi dă înapoi anii pe care nu i-am petrecut cum aș fi vrut… Ștefan are 20 de ani, Violeta are 14 ani. Cu ăsta mic am stat doi ani și jumătate și este cel mai mare câștig.

Dacă n-ar fi venit pandemia asta n-aș fi atât de bogat pe cât m-a îmbogățit acest copil: să ne jucăm, să cântăm împreună, să mergem să ne plimbăm, să vorbim în mașină. Am pierdut niște concerte, am pierdut niște spectacole, niște bani, dar dacă m-ai pune să dau timpul înapoi, nu cred că aș face nicio schimbare din ultimii ăștia doi ani”, a povestit celebrul artist.