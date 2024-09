Cum arată mama lui Sorin Bontea. Părintele juratului de la Masterchef a împlinit 90 de ani, imagine rară

Este unul din cei mai iubiți și apreciați Chefi, mai nou în echipa MasterChef, alături de Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Dar, deși ocupat cu filmările, recent Sorin Bontea și-a sărbătorit mama. Astfel că fanii aua flat că mama juratului de la Masterchef a împlinit 90 de ani pe 12 septembrie.

În 10 septembrie s-a dat startul la un nou sezon de MasterChef, iar celebra echipă de Chefi, Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu, a luat cu asalt micile ecrane. Audiențele au fost pe măsură, așa cum era de așteptat, de altfel.

Dar, la două zile de la premiera noului sezon de MasterChef, fanii au aflat de un moment extrem de important din viața lui Sorin Bontea, direct de pe rețelele de socializare.

Exact pe 12 septembrie publica o imagine rară cu mama sa, în dreptul căreia scria un text simplu, dar elocvent: „La multi ani, mama!#90”.

Este pentru a doua, sau a treia oară, când celebrul Chef Sorin Bontea avea să publice imagini cu mama sa, iar internauții aveau să invadeze secțiunea de comentarii cu urări de bine și sănătate.

Un alt moment inedit, legat de mama celebrului Chef s-a întâmplat prin 2020, când publica o altă imagine rară, alături de aceasta. La acel moment, mai în glumă, mai înserios, Bontea scria că „Mă sună și acum să mă întrebe dacă am mâncat”.

Fanii celebrului bucătar, care-i urmăresc postările și pe Instagram, prin 2022 aveau să fie surprinși cu cu clip video, și tot alături de mama sa.

Așa cum precizam la început, alături de cei doi prieteni, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu, Chef-ul s-a întors în echipa MasterChef, sow-ul culinar difuzat de PRO TV.

Deși litigiile cu cei de la Antena 1 nu s-au terminat, recent acesta a vorbit despre cum au decurs negocierile cu postul din Pache Protopopescu, pentru a reveni la cârma show-ului care, de altfel,avea să-i lanseze cariera în televiziune. Întrebat de Cătălin Măruță, în emisiunea sa, despre salariu, Bontea avea să spună că „Avem salarii egale”:

„Puțin. Am zis așa: de la Pro TV mai puțin, de la Dumnezeu mai mult. Noi am avut mereu salariul la fel, cu toate că eu am muncit mai mult, asta e.

Am semnat contractele împreună, am negociat împreună.”, a mai declarat la Cătălin Măruță în emisiune.