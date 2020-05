Cum arată mama lui Carmen de la Sălciua. Mesajul emoționant al artistei

View this post on Instagram

Cel mai mare aport din tot ceea ce eu sunt azi…ți se datorează tie ! Îți mulțumesc ca ai fost atenta la fiecare pas al meu …m-ai luat de mâna când am greșit ,mi-ai șters lacrimile când eram suparata …sau atunci când te minteam ca sunt bine …ai știu poate ca nu era așa !Ca mama întotdeauna știe și simte .. Dacă exista pe lumea asta un om pentru care sa îmi scoată inima din piept și sa o pună in alt piept …aceea ești Tu ! La mulți ani Mama ! ♥️